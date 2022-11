Hermann OROU TAKOU ouvre les travaux d’un atelier d’évaluation

Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Hermann OROU TAKOU a ouvert lundi 07 novembre 2022 à Cotonou, les travaux de la 8e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les assises prévues pour durer trois (03) jours ont été marqués par la présence de cadres du ministère de l’économie et des finances, des experts de l’UEMOA, et des députés membres du parlement de l’UEMOA.

Evaluer les réformes, politiques, programmes et projets communautaire de l’UEMOA au Bénin, c’est le but de la revue annuelle ouverte lundi 07 octobre 2022 à Cotonou. Ces assises selon le représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin, traduisent la volonté des chefs d’Etats et de gouvernement à travers l’adoption de l’Acte additionnel n°05/2013/CCEG/UEMOA du 24 octobre 2013, qui institue ladite revue dans les Etats membres. « C’est un dispositif institutionnel d’accélération de l’harmonisation des législations nationales, et l’expression de la volonté manifeste des plus Hautes Autorités de notre Communauté de faire de l’intégration régionale une réalité tangible », a précisé Yawovi BATCHASSI. Les enjeux sous-jacents de ladite revue fait-il savoir, sont très importants. Il s’agit notamment pour les participants, d’échanger sur la base de la grille de pondération retenue de commun accord au cours de l’atelier régional d’Abidjan du 18 au 22 juillet 2022, afin de ressortir la performance réalisée par le Bénin dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. La présente revue annuelle capitalisera également sur l’atelier national d’auto-évaluation tenu du 17 au 19 août 2022 à Bohicon sur les réformes communautaires, ainsi que la revue de portefeuille des programmes et projets communautaires tenue les 12 et 13 octobre 2022 à Cotonou avec les contributions des différentes parties, a rappelé le représentant résident de l’UEMOA au Bénin. Convaincu de l’expérience des participants, il dit être convaincu et persuadé que les objectifs fixés seront pleinement atteints.

La revue annuelle permettra de faire le point de la mise en œuvre des actes communautaires et d’apprécier le niveau d’avancement des projets et programmes dans les différents secteurs, a souligné le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances. Procédant au lancement des travaux, Hermann OROU TAKOU a invité les participants à beaucoup d’assiduité et d’abnégation afin de permettre à pays de réaliser un score significatif dans l’évaluation des réformes, politiques, programmes et projets communautaires.

Le Bénin toujours meilleur élève dans la sous-région

La revue annuelle selon le directeur de l’intégration économique et régionale du ministère de l’économie et des finances, vise essentiellement à évaluer les réformes, les politiques, les programmes et projets communautaires de l’UEMOA. Pour cette revue qui est à sa 8e édition, le Bénin se distingue toujours comme un « meilleur élève » a souligné Armand SOUTON.

Cette année, les performances du Bénin seront évaluées en termes de gouvernance économique et convergence. A ce niveau, il sera essentiellement question des marchés publics, des finances publiques, de la lutte contre le blanchiment des capitaux, et le financement du terrorisme, a expliqué le coprésident de la revue annuelle. A l’en croire, les marchés communs et tout ce qui concerne la fiscalité intérieure, l’union douanière, la libre circulation et enfin, les sectorielles etc, seront étudiés. A ce niveau, les projets et programmes ayant trait à l’environnement, l’énergie, l’eau, la santé etc, seront évalués.

Selon le directeur de l’intégration économique et régionale du ministère de l’économie et des finances, le Bénin s’est bien préparé pour l’exercice. Sur instruction du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, une autoévaluation a été faite il y a quelques mois ; et les conclusions sont très encourageantes, a-t-il rappelé rassurant qu’à la fin, le Bénin qui s’est toujours illustré comme le meilleur élève de la sous-région va réitérer encore sa position.

