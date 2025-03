Hemley Boum, lauréate 2025 du Prix des 5 continents de la Francophonie

La 23e cérémonie de remise du Prix des 5 continents de la Francophonie s’est tenue le 20 mars 2025 à la Salle Wagram. C’est en présence de Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, de Dany Laferrière de l’Académie française, ainsi que des dix finalistes, des membres du jury et des six comités de lecture, représentant la diversité et l’excellence des littératures francophones.

Dans son allocution, la Secrétaire générale a rappelé l’importance de ce Prix et a salué le talent des écrivains et écrivaines francophones. « Dans un monde souvent traversé par des incertitudes et des fractures, nous avons plus que jamais besoin de littérature. Non pas comme un refuge ou une échappatoire, mais comme une manière de penser, de relier et de comprendre le réel. Un espace où la langue n’impose pas, mais propose ; où les récits ne figent pas, mais ouvrent des chemins ».

Hemley Boum, une voix majeure de la Francophonie

Sous la présidence de Fawzia Zouari, écrivaine et Présidente du Parlement des écrivaines francophones, le jury a désigné Hemley Boum (Cameroun-France) lauréate du Prix des 5 continents de la Francophonie 2025 pour son roman Le rêve du pêcheur (Editions Gallimard, France).

A travers le destin d’une famille camerounaise et sa migration vers la France, Hemley Boum nous livre un récit puissant où l’écriture se démarque par l’ampleur de son univers et la force de son engagement. Entre enracinement et exil, il tisse une réflexion sur la mémoire, la transmission et la quête de soi. Un roman qui illustre, avec finesse et sensibilité, la complexité des identités francophones contemporaines.

« Le rêve du pêcheur raconte une histoire intergénérationnelle, à la fois merveilleuse et tragique. Du Cameroun à la France, cette fresque familiale se démarque par l’ampleur de son univers et son écriture poétique sur les thèmes de l’exil, du déracinement et du bouleversement des valeurs. L’autrice a su jongler entre passé et présent, cultures et croyances, ancrage et perte de repères. » - Extrait de la délibération du jury.

Qui est Hemley Boum ?

Romancière, poétesse et essayiste, Hemley Boum est née au Cameroun, où elle a étudié l’anthropologie avant de poursuivre un cursus en commerce international à Lille. Après avoir vécu dans plusieurs pays africains avant de s’installer en France, elle se consacre à l’écriture, explorant dans ses romans urbanité, tradition et Histoire saisies dans le quotidien de relations intimes.

Son œuvre, largement récompensée, comprend notamment Les jours viennent et passent (Prix Ahmadou Kourouma 2020, finaliste du Prix des 5 Continents 2020), Le rêve du pêcheur (Prix Montauban 2024, Prix Louis-Guilloux 2024) et Le Clan des femmes (2010). Ses textes, traduits en plusieurs langues, interrogent les tensions entre modernité et traditions, entre enracinement et exil. Engagée dans la transmission, Hemley Boum anime des ateliers d’écriture en Afrique et aux États-Unis, notamment dans le cadre du African Women Development Fund et de la Villa Albertine à San Francisco. Elle participe régulièrement à des colloques et festivals littéraires, affirmant par ses écrits et ses interventions une vision de la littérature comme un espace de dialogue et de réflexion sur les sociétés contemporaines.

A propos du Prix

Créé en 2001 par l’OIF, le Prix des cinq continents de la Francophonie récompense chaque année un texte de fiction narrative (roman, récit et recueil de nouvelles) original, illustrant la diversité et la vitalité des littératures francophones sur les cinq continents. La/le lauréat(e) reçoit une dotation d’un montant de 15 000 euros et bénéficie d’un accompagnement promotionnel pendant toute une année, l’OIF assurant sa participation à des rencontres littéraires, événements et salons internationaux afin de faire rayonner son œuvre.

21 mars 2025 par ,