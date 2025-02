Gozem lève 30 millions $ pour accélérer son expansion et révolutionner les services numériques en Afrique francophone

• Gozem réalise un Series B de 30 millions de dollars pour

accélérer son expansion et révolutionner les services

numériques en Afrique francophone

Gozem, la Super App leader en Afrique francophone, annonce la clôture d’une levée de fonds de 30 millions de dollars en série B, combinant equity et dette. Ce tour de table est mené par SAS Shipping Agencies Services Sàrl (une filiale de MSC Mediterranean Company SA) et Al Mada Ventures, marquant une étape clé dans la croissance de Gozem et son ambition d’étendre son offre de services numériques à travers la région.

Gozem se réjouit d’accueillir ces investisseurs stratégiques, dont l’expertise et les entreprises affiliées, telles que Africa Global Logistics, Medlog et beaucoup d’autres, seront déterminantes pour renforcer ses solutions en logistique et services financiers.

Depuis son lancement en 2018 comme service de moto-taxi, Gozem s’est rapidement développé au Togo, Bénin, Gabon et Cameroun. Aujourd’hui, sa Super App propose une large gamme de services, allant du transport en moto, tricycle et voiture à la livraison de repas et de courses, en passant par la billetterie numérique, le financement de véhicules et les services bancaires numériques. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Gozem va poursuivre son expansion en Afrique de l’Ouest et centrale, améliorer l’expérience des chauffeurs en finançant davantage de véhicules neufs, et accélérer le lancement de Gozem Money, sa banque digitale innovante. "Gozem est une société exceptionnelle qui s’aligne parfaitement avec l’engagement du

Groupe MSC envers l’Afrique et son objectif de développer des solutions innovantes de mobilité et de logistique pour stimuler le commerce. Nous sommes ravis de les accompagner dans leur parcours et avons hâte de collaborer dans les marchés que nous partageons en Afrique de l’Ouest et du Centre.", a déclaré Diego Aponte, Président de MSC Group "Alors que nous continuons à observer l’évolution de la demande de la population pour des services de mobilité innovants, Gozem se distingue par son modèle de Super App inclusif, fiable et facile à utiliser. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de soutenir Gregory, Raphaël et toute l’équipe de Gozem dans leurs projets d’expansion.", a déclaré Omar , Directeur Général d’Al Mada Ventures.

"Nous sommes ravis d’accueillir MSC Group et Al Mada Ventures en tant qu’investisseurs stratégiques. Leur expertise en logistique et services financiers en Afrique sera un atout

précieux pour accélérer le développement de notre Super App et notre expansion sur de nouveaux marchés. Avoir des leaders de cette envergure à nos côtés valide pleinement notre vision et nos ambitions. ", déclarent Gregory Costamagna et Raphaël Dana, cofondateurs de Gozem.

26 février 2025 par