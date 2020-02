Gloriana Nahum, la pépite du Bénin au Tennis

Le Bénin n’est pas connu sur le plan mondial pour son tennis, mais une étincelle nommée Gloriana Nahum, 13 ans 3 mois seulement fait l’unanimité depuis plus d’un an. Brillante sur le court de tennis, elle l’est également dans ses études. Gloriana est connue pour son abnégation et sa détermination légendaire sur les courts de tennis de l’Afrique de l’ouest. La star du complexe scolaire Laura vicuna de Zogbo, son ancienne école, termine première de sa classe avec une moyenne de 16,5 sur 20 pour son passage de la cinquième en classe de quatrième.

En outre, son talent ne laisse personne indifférent. Et sans aucune surprise la Fédération Internationale de Tennis, basée à Londres lui a offert une bourse annuelle renouvelable en fonction de ses performances. Grâce à ce soutien, elle a une résidence permanente au Centre de Tennis de Haute Performance à Casablanca (Maroc). Là-bas, elle pratique le tennis et fait ses études. Calme, ouverte et toujours focus sur son travail, ses différents trophées sur le plan national, régional et africain ne lui montent pas la tête. Celle qui est surclassée à moins de 14 ans, écrase facilement la concurrence même chez les séniors. Combative, elle est très déterminée à aller toujours au bout de tout ce qu’elle entreprend. Sur le court, son revers est bien, et son coup droit s’améliore de jour en jour. Elle est sans aucun doute l’avenir et le rêve du tennis béninois.

Hugues Zinsou Zounon

