Gilbert Bangana donne le top des activités à Bohicon

Le président du Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI), Gilbert Bangana a officiellement lancé les activités entrant dans le cadre de l’actualisation du fichier électoral. C’est à l’occasion d’un atelier ouvert ce jeudi 17 septembre 2020 à Bohicon.

Pendant deux jours, les participants vont réfléchir à la manière de réussir le processus d’actualisation du fichier électoral qui sera utilisé à l’occasion de la présidentielle de 2021. Tous les acteurs impliqués dans ce processus prennent part aux travaux. On peut noter entre autres, la présence de députés à l’Assemblée nationale, des représentants des organisations de la société civile, de la vice-présidente de la CENA, d’anciens présidents du COS-LEPI, et des responsables de l’Agence nationale de traitement (ANT).

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, le président de la Haute Cour de justice, le ministre d’Etat, et certaines personnalités de la République se sont faits représentés à ces assises.

L’actualisation du fichier électoral consiste à retirer du fichier, les personnes décédées, celles en conflit avec la loi et ayant perdu leur droit de vote, et d’intégrer les personnes entre temps omises, et les nouveaux majeurs.

Elle est réalisée principalement par l’ANT sous la supervision du COS-LEPI.

Suivant les nouvelles dispositions de la loi, la Liste électorale permanente informatisée réalisée depuis bientôt 10 ans, sera remplacée par la Liste électorale informatisée (LEI). Ainsi, après le COS présidé par le député Gilbert Bangana, il n’y aura plus d’autre COS-LEPI.

