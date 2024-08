Ghislain AHOUDO en ligue 1 tunisienne

C’est livré un secret de polichinelle que de dire que le football béninois à travers son championnat devient de plus en plus performant et ses athlètes davantage convoités à l’international. Et pour cause, plusieurs joueurs du championnat beninois sont transférés ces derrières années pour faire les beaux jours de clubs étrangers.

La preuve que la volonté politique du gouvernement béninois, crânement affichée ces dernières années, et qui a consisté , après la mise à disposition de la vingtaine de stades, à injecter plusieurs de nos francs , en milliards, comme subventions, dans cette discipline sportive, a commencé par porter ses fruits.

Ces dernières années, en effet , plusieurs joueurs du championnat professionnel béninois de football , et même de jeunes pépites, de certains Centres de Formation, à l’image de l’Académie USSK de Semè, que dirige l’un des Vice Président du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football , Magloire OKE, avec son technicien emblématique, le doyen Edmé CODJO, se sont expatriés pour des aventures très prometteuses.

La dernière illustration en date est en effet le transfert de Ghislain AHOUDO en Tunisie, dans le club de Gabès ASG .

* *AVENIR* *SPORTIF* *DE* *GABÈS*( ASG ), c’est bien le nom du nouveau club de l’ex-capitaine de DADJE FC, qui a posé ses valises le mardi 6 août 2024 à Gabès au quartier Menzel, siège du club fondé en 1978 sous le nom de Carrelage Sportif du Sud de Gabès, ( C.S.S.G.) dont il garde encore le surnom de Zleza.

* ASG a adopté son actuel nom en 1980.

C’est à l’issue de la saison 2018- 2019, que Avenir Sportif de Gabès a été relégué en ligue 2 où il passera quatre saisons avant de monter à nouveau, au dernier étage de l’élite du football tunisien, la ligue 1, à la fin de la saison 2023-2024.

C’est à la recherche d’un bon milieu défensif pour étoffer son effectif en vue de jouer les premiers rôles en ligue 1 tunisienne , dès la prochaine saison, celle de 2024-2025, qui démarre dans quelques semaines, que le choix de Avenir Sportif de Gabès fut porté sur l’international béninois et ex- capitaine du club du peuple, DADJE FC , dont le contrat a pris fin depuis le 30 juin 2024.

Le capitaine Ghislain AHOUDO est parti hélas libre , au grand dam de DADJE FC, qui aurait pu engranger quelques millions de nos francs sur ce transfert de choix, une aubaine pour le club tunisien de Première Division , ASG.

L’international béninois et ex-capitaine du club du peuple, club vice-champion du Bénin en titre , dont les performances XXL, titulaire 40 matchs sur 40 possibles, la saison dernière, est donc fortement attendu par dirigeants, staff technique et supporters du club de Gabès, pour permettre au club de Menzel d’atteindre ses objectifs dans l’élite du sport-roi tunisien, à l’issue de la saison prochaine.

Il y a lieu de souhaiter une bonne chance et une très agréable suite de carrière à notre champion, afin qu’il demeure de plus en plus performant pour revenir très fort, chaque fois que de besoin, au service des Guépards du Bénin.

Bon vent à toi Capitaine...et que les fruits tiennent la promesse des fleurs.

Appolinaire DASSI , Magistrat Conseiller à la Cour d’Appel de COTONOU

