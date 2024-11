Gernot Rohr dévoile son commando pour aller chercher la qualification

C’est officiel ! Gernot Rohr, le sélectionneur de l’équipe nationale a dévoilé dans la soirée de ce jeudi 7 novembre, la liste des Guépards pour affronter le Nigéria et la Libye lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025.



Les 14 et 18 novembre prochains, le Bénin affronte le Nigeria et la Lybie dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Comme c’est la coutume, à quelques jours de la trêve internationale, Gernot Rohr a annoncé ce jeudi la liste des Guépards convoqués.

Il est à noter le retour de Serge Obassa, Lenny Pirringuel, Tosin Aiyegun et Ryan Adigo. Voici la liste :

J.S

7 novembre 2024 par ,