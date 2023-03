Gernot Rohr désigne son remplaçant

A deux jours de la réception du Rwanda au Stade Général Mathieu Kérékou, les Guépards enregistrent une mauvaise nouvelle. Cèbio Soukou qui est sélectionné par le nouveau sélectionneur, ne pourra plus disputer les deux rencontres.

Alors qu’il est retenu dans la liste des 26 joueurs appelés par Gernot Rohr pour la double confrontation entre le Bénin et le Rwanda, le milieu de terrain de Bandirmaspor, club de 2è division turc, Cèbio Soukou est forfait en raison d’une blessure musculaire. Une terrible mauvaise nouvelle pour les Guépards.

Mais très vite, un plan B a été trouvé. Gernot Rohr a choisi le milieu offensif de Dynamo d’Abomey, Rodolpho Aloko pour remplacer Soukou.

Le néo international béninois enchaîne les bonnes performances cette saison, que ce soit en Super Ligue Pro, ou lors de l’aventure en Egypte à la CAN U20 2023.

Le Bénin est dernier de la poule L, battu lors des 1er et 2e journées des Eliminatoires de la CAN 2023 par le Sénégal (1-3) et le Mozambique (0-1). L’occasion sera donc pour les Guépards de prendre les 6 points de la double confrontation contre le Rwanda à lors des 3e et 4e journées.

J.S

20 mars 2023 par