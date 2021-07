Georgiana Viou honorée par l’Ambassade du Bénin en France

La cheffe béninoise Georgiana Viou a été honorée il y a quelques jours pour son récent ouvrage intitulé : « Le goût de Cotonou : ma cuisine du Bénin » par l’Ambassade du Bénin à Paris.

« Les 67 recettes culinaires du Sud Bénin présentées dans cet ouvrage éveillent chez nous Béninois, un appétit instantané, un souvenir d’enfance pour les plus âgés, un art de vivre qui ne manquera pas de subjuguer tout visiteur étranger au Bénin », a déclaré l’Ambassadeur du Bénin à Paris. SEM. Eusèbe Agbangla n’a pas manqué de témoigner de la reconnaissance du gouvernement béninois à la cheffe cuisinière.

« L’Ambassade du Bénin à Paris a organisé cette manifestation en votre honneur pour vous témoigner de vive voix sa reconnaissance et vous exprimer au nom du gouvernement béninois notre fierté et notre admiration en l’amazone des temps modernes que vous êtes par votre décision de révéler le Bénin à travers son art culinaire au bon goût appétissant et très apprécié des visiteurs de notre pays », a ajouté l’Ambassadeur du Bénin en France. ‘’Le goût de Cotonou : ma cuisine du Bénin’’ est publié aux éditions Ducasse, premier éditeur spécialisé dans le livre culinaire.

« M. Ducasse a insisté avant de se prononcer si oui ou non il allait faire le livre. Il a insisté pour goûter quelques recettes et donc j’ai eu le plaisir et la chance de pouvoir lui faire goûter une sélection de recettes dans son restaurant l’année dernière et c’est comme ça qu’à la suite de la dégustation il a validé. Il a reconnu qu’il ne connaissait pas encore très bien la cuisine d’Afrique noire subsaharienne et du coup ça lui a donné envie d’aller découvrir cette partie du monde, d’éditer ce livre qui nous permet aujourd’hui de pouvoir mettre la lumière sur le Bénin à travers notre cuisine », a affirmé Georgiana Viou.

Selon les invités à cette cérémonie d’hommage, l’ouvrage de la cheffe cuisinière promeut l’art culinaire béninois. « Parler de la cuisine béninoise, c’est quelque chose qui manquait véritablement et ça peut être une bonne porte d’entrée pour le Bénin également. Je suis au Conseil présidentiel pour l’Afrique, nous valorisons beaucoup la culture. Nous avons organisé également l’entrepreneuriat sous l’angle de la cuisine et je suis absolument ravi en tant que Béninois de voir cette réussite qui j’espère va permettre d’attirer beaucoup de touristes vers le Bénin », a déclaré Wilfred Lauriano do Rego du Conseil présidentiel pour l’Afrique.

Les invités ont eu l’occasion de goûter les recettes de la cheffe cuisinière.

AAA

5 juillet 2021 par