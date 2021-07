Georges Bada plaide non coupable

Le procès de l’ancien maire d’Abomey Calavi Georges Bada et de ses coaccusés s’est ouvert ce mardi 6 juillet 2021 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme.

Près de 30 personnes impliquées dans l’affaire de 39 hectares à Abomey-Calavi sont devant la Criet. A la barre, le maire Georges Bada n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a plaidé non coupable ainsi que ses coaccusés. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et escroquerie. Ses coaccusés sont poursuivis pour « escroquerie, abus de fonction et associations de malfaiteurs.

A.A.A

6 juillet 2021 par