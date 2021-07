Le procès de l’affaire 39 hectares à Abomey-Calavi se poursuit ce mardi 27 juillet 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet)

Après l’audience du mardi 13 juillet à la Criet, l’ancien maire Georges Bada et ses coaccusés retournent à la Criet. Cette troisième audience devrait être consacrée aux plaidoiries. Le week-end dernier, la police a procédé à de nouvelles interpellations. Une dizaine de conseillers communaux anciens et nouveaux d’Abomey-Calavi ont été écoutés et mis sous convocation. Ils devraient se présenter à la Criet. Georges Bada est poursuivi pour association de malfaiteurs et escroquerie. Ses coaccusés sont poursuivis pour « escroquerie, abus de fonction et associations de malfaiteurs.

