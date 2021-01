Georges Bada et Hounsou-Guèdè auditionnés par le procureur

L’ancien maire Georges Bada et Patrice Hounsou-Guèdè ont comparu ce mercredi 6 janvier 2021 devant le tribunal d’Abomey-Calavi.

Selon les informations, les deux anciens maires ont été écoutés par le procureur de la République dans une affaire de gestion des frais de lotissement dans l’arrondissement de Godomey. Des anciens conseillers communaux et chefs d’arrondissement ont été également auditionnés.

Les ex-maires d’Abomey-Calavi, Georges Bada et Patrice Hounsou-Guèdè sont poursuivis pour « faux et usage de faux certificat » dans l’affaire 39 hectares à Abomey-Calavi.

Le verdict du procès est fixé au 15 janvier 2021.

A.A.A

