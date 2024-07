François-Xavier NOUMON de E-Télé a tiré sa révérence

Le journaliste, François-Xavier NOUMON de E-Télé n’est plus. Il est décédé dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2024.

Deuil dans la presse béninoise. François-Xavier NOUMON de E-Télé est décédé dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2024, des suites d’un accident de circulation. La nouvelle de son décès a surpris plus d’un.

Vendredi 19 juillet dernier, il a co-animé avec Ozias SOUNOUVOU de la Télévision nationale, l’entretien dans le cadre de la rencontre hebdomadaire de la presse avec le porte-parole du gouvernement, et diffusé dimanche 21 juillet.

Informé de son décès, Wilfried L. HOUNGBEDJI, porte-parole du gouvernement dit être dévasté. Le défunt journaliste selon le secrétaire général adjoint de l’Exécutif béninois, est l’un des meilleurs de sa génération. « Je ne pouvais imaginer que c’était la dernière émission avec ce brillant journaliste », a-t-il écrit sur sa Page Facebook.

François Xavier NOUMON occupait le poste de Chef Programme et Coordonnateur de la chaîne télévisée E-Tele.

