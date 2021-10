Forum International de Dakar pour la Paix et la Sécurité en décembre

La 7ème édition du Forum International de Dakar pour la Paix et la Sécurité aura lieu les 6 et 7 décembre 2021. Plusieurs délégations présidentielles et ministérielles ainsi que des hauts responsables des grandes organisations internationales, du secteur privé et du monde de la recherche prendront part à ce forum.

« Les enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post-Covid 19 », c’est le thème de la 7ème édition du Forum International de Dakar pour la Paix et la Sécurité co-organisée par Avisa Partners.

Créé en 2014 à l’initiative de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, le Forum s’est rapidement imposé comme l’évènement de référence en matière de sécurité et de construction de la paix en Afrique.

Il rassemblera pendant deux jours, les 6 et 7 décembre 2021, des centaines de décideurs du continent, dont plusieurs dizaines de Chefs d’États et de Gouvernements, de Ministres, et d’experts de renommée internationale (politiques, économiques, académiques et associatifs). Seront présents à ce forum le Président du Niger, Mohamed Bazoum, le Président de la République d’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, et la ministre des Armées de la République Française Florence Parly et plusieurs partenaires soutenant l’événement au premier rang desquels le Japon, partenaire fidèle du Forum de Dakar.

« Le Forum de Dakar pour la Paix et la Sécurité permet à l’Afrique de faire entendre une voix forte sur les enjeux sécuritaires internationaux. En six éditions, le Forum est devenu un rendez-vous de référence sur le continent et à l’international. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour son engagement, l’ensemble des personnalités qui nous feront l’honneur de leur présence et tous nos partenaires historiques », a déclaré Madame Aissata Tall Sall, Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Selon François-Charles Timmerman, Associé chez Avisa Partners, le Forum international de Dakar est désormais un rendez-vous incontournable. « Alors que l’environnement sécuritaire africain devient de plus en plus complexe dans un environnement global fragilisé, le Forum permet à tous les acteurs, africains et internationaux, œuvrant chaque jour à renforcer la paix et la sécurité, de débattre et d’envisager l’Afrique de demain, dans un cadre unique et privilégié », a-t-il ajouté.

Avec les grands défis qui attendent l’Afrique en cette période de sortie de pandémie, le Forum permettra aux décideurs d’approfondir notamment des thématiques telles que les nouvelles menaces sécuritaires en Afrique, l’impact de la démographie et du changement climatique sur la sécurité ou les rapports entre défi sécuritaire et émergence. Il ouvrira ainsi la voie à une réflexion commune sur les grands messages panafricains qui pourront être portés collectivement dans l’enceinte de l’Union Africaine, dont le Sénégal prendra la tête en 2022. Dans le même temps, la France assurera la Présidence de l’Union Européenne. Une occasion de développer davantage les relations entre deux partenaires historiques et de faire entendre une voix originale dans un monde à la recherche d’un multilatéralisme renouvelé.

À propos d’Avisa Partners

Avisa Partners, fondée en France en 2010, est une société d’intelligence économique, d’affaires internationales et de cybersécurité, présente à Paris, Bruxelles, Londres, Berlin, Genève et Washington DC. Sa mission consiste à réduire les risques auxquels sont exposés ses clients (institutions, entreprises, dirigeants), à renforcer les positions en amont d’une décision, mais aussi dans la conduite des opérations. Avec plus de deux cents consultants représentant vingt nationalités, le groupe est intervenu dans plus de 75 pays au cours des dix dernières années.

