Femmes rondes (Apoutchou) et Femmes sveltes (Skinny) vont se défier dans un match de football le 11 décembre

Une équipe de football des femmes rondes affrontera celle des femmes minces dans un match de football de gala le samedi 11 décembre 2021, au Centre Happy Univers Multi-sport à Cotonou.

Un événement sportif qui sort de l’ordinaire pour un moment de détente à travers le jeu. Deux équipes de football féminin pas comme les autres s’opposent dans un match de gala. Les “Apoutchou” de Cotonou ( femmes rondes) affronteront les “Skinny” (femmes sveltes) de Cotonou.

L’événement est une initiative de “WARRIOR’S TEAM EVENT” une équipe de jeunes constituée d’acteurs de mode et chef d’agence de mannequins : LIMA Codjo Maxime ( PDG MINDJOMIN HOUSE), AKPADO Florida ( PDG LABEL STYLE PLUS) et Armand TANGNI ( PDG OCÉAN GROOVE COTONOU).

L’objectif que vise les organisateurs à travers cette confrontation sportive est de montrer que la femme, qu’elle soit de forte corpulence où mince elle a beaucoup de qualités. La guéguerre entre les filles rondes et sveltes sur les réseaux sociaux et aussi dans la société est donc sans importance. « Nous voulons mettre fin à cette guéguerre en les mettant dans un rectangle vert autour d’un ballon de football », indiquent les organisateurs de l’événement. Ils précisent que c’est pour lutter contre la complexité qu’il y a dans les deux camps. « Les “apoutchou” qui ont peur de s’afficher à cause de leur poids et les “skinny” aussi pour le faite qu’elle n’ont pas des fesses ou assez de chair sur les os », souligne-t-ils.

Où aura lieu l’événement ?

L’événement se déroulera au Centre Happy univers multi-sport sis à Cotonou a côté de la relation publique de l’ORTB non loin de l’hôpital Camp Guezo.

Mais il n’y aura pas que du football il y aura également le défilé de mode, des prestations artistiques et des expositions et ventes.

Nous invitons tous les jeunes de Cotonou et environs à faire le déplacement.

Les tickets sont en vente à MINDJOMIN HOUSE sis à Vêdoko non loin du carrefour Toyota, à LABEL STYLE PLUS derrière le stade de l’amitié, à Océan Groove Cotonou sis à Godomey et au Centre HAPPY UNIVERS MULTI-SPORT. Contact : 97417464 / 66 30 15 58.

5 décembre 2021 par