Exemption de Visa entre le Burundi et le Bénin

Le parlement du Burundi a adopté à l’unanimité, mercredi 18 septembre 2024, le projet de loi portant ratification de l’Accord entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement de Bénin sur l’exemption de visa pour les détenteurs de Passeports diplomatiques, officiels, de service et ordinaires.

Suppression du Visa entre le Burundi et le Bénin ! Un projet de loi adopté, mercredi 18 septembre 2024 par les députés burundais supprime l’obligation de visa pour les détenteurs de Passeports diplomatiques, officiels, de service et ordinaires. « Cette exemption devrait stimuler les échanges commerciaux, culturels et touristiques. Elle vient s’ajouter à une série d’accords similaires signés par le Burundi avec d’autres pays, témoignant ainsi de l’ouverture du pays sur le monde », a indiqué Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, à l’issue du vote au parlement.

L’accord entre le Burundi et le Bénin intervient pour renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays. Cet accord vient également faciliter la circulation de leurs ressortissants respectifs dans le respect du principe d’égalité et de réciprocité, a précisé le ministre burundais.

