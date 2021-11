Exaction de l’armée algérienne sur des Sahraouis

Deux civils sahraouis ont été tués près des camps du Tindouf dans la nuit du 20 au 21 novembre dernier. La communauté internationale serait en passe de dénoncer les exactions répétées commises par l’armée algérienne sur les sahraouis des camps de Tindouf.

Deux civils sahraouis ont été victimes de tirs des militaires algériens dans la nuit de 20 au 21 novembre dernier près des camps de Tindouf.

Selon les informations, l’incident s’est produit à 5 km à l’ouest des camps de Tindouf. Une jeep de l’Armée nationale populaire algérienne (ANP) a tiré sur leur véhicule au niveau d’un point de contrôle sans sommation aucune.

Des balles réelles ont été tirées sur deux Sahraouis issus de la tribu Sellam Rguibat.

Il s’agit des dénommés Lakbir Ould Mohamed Ould sid Ahmed Ould El Markhi tué sur le champ et Ould Mohamed Fadel Ould Laman Ould Chghibine grièvement blessé qui a succombé par la suite à ses blessures sans aucune assistance .

Ce n’est pas la première fois que les militaires algériens sont accusés des crimes de ce genre sur des habitants sans défense des camps de Tindouf.

Il n’y a pas si longtemps, deux orpailleurs sahraouis avaient été brûlés vifs dans un puits par des éléments des forces de défense algériennes.

Au cours des cinq dernières années, pas moins d’une vingtaine de réfugiés ont été victimes des tirs de l’ANP dans les camps de Tindouf.

Ce nouvel incident risque d’embraser la situation dans les camps de Tindouf surtout que les Sahraouis séquestrés protestent déjà contre les conditions inhumaines de leur vie et leur privation des libertés les plus élémentaires, dont celle de pouvoir s’exprimer et circuler librement.

23 novembre 2021 par