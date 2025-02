Évacuation sanitaire pour des militaires blessés au front

Des soldats béninois blessés lors des récentes attaques terroristes ont commencé par être évacués en France pour leur prise en charge sanitaire.

L’État-Major général des Forces armées béninoises (FAB) a entrepris l’évacuation sanitaire des militaires béninois grièvement blessés lors des dernières attaques terroristes. Un officier est parti mardi 11 février dernier, à bord d’un vol régulier. Selon les informations, plusieurs autres militaires seront évacués d’ici la semaine prochaine. Selon Bip radio, les soldats béninois seront pris en charge à l’hôpital La Croix Saint Simon.

L’attaque survenue au Point triple entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso le 8 janvier 2025, est la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays. Selon les sources officielles, au moins 30 soldats y ont trouvé la mort et de nombreux autres blessés.

