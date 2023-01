Eto’o zappe la candidature Bénin-Nigeria

La légende du football et actuel président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o a choisi son camp pour ce qui est de l’organisation de la CAN-2025. L’ancien footballeur qui a évolué à l’Inter Milan, au Barça et biens d’autres grands clubs, voit la candidature algérienne d’un bon œil.

Un fait surprenant alors que ces derniers mois entre Eto’o et les algériens, c’est un conflit à haute intensité. L’ancien capitaine des Lions indomptables zappe son duo voisin Nigeria - Bénin et milite désormais pour la CAN 2025 en Algérie.

« Je ne trahis jamais mes amis. L’Algérie a été aux côtés du Cameroun quand on traversait des moments difficiles avant la tenue de la CAN au Cameroun. En retour, il est de mon devoir d’être aux côtés du président de la Fédération algérienne de football. Nous soutenons donc la candidature de l’Algérie pour la CAN 2025. Le football est là pour aider. Pas pour diviser. Et nous n’allons pas changer cette belle histoire. Le président que je suis, ça sera mon devoir de retourner l’ascenseur à la FAF », a déclaré Samuel Eto’o.

L’Algérie, le Maroc, l’Afrique du Sud, la Zambie, et le duo Nigéria-Bénin sont les pays candidats à l’organisation de la CAN 2025. La CAF décidera du pays organisateur en février.

Josué SOSSOU

17 janvier 2023 par