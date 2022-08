Espoir FC affronte l’AS Police de Niamey ce mardi

Les footballeuses de Espoir FC de Savalou affrontent ce mardi 23 août 2022 au stade de Yamoussoukro, l’AS Police de Niamey. La rencontre entre les deux équipes s’inscrit dans le cadre du tournoi qualificatif de la zone UFOA B de la ligue africaine des clubs féminins.

Espoir FC de Savalou défie l’AS Police de Niamey ce mardi à Yamoussoukro. En prélude à cette rencontre, la délégation béninoise a reçu dans la soirée de ce lundi 22 août, des émissaires du consul du Bénin en Côte d’Ivoire.

Au nom du consul général du Bénin en Côte d’Ivoire, le secrétaire général, Pierre Adimi Yaï a dopé le moral des footballeuses béninoises. « Son excellence le consul, […] n’est pas là ce soir mais soyez certain qu’il est de cœur avec ses filles, ses sœurs et toutes la délégation béninoise présente ici », a-t-il confié rassurant du soutien de la communauté béninoise en terre ivoirienne à pousser les footballeuses à la victoire. « Demain ! Vous ne serez pas orphelines là-bas. Nous avons déjà mobilisé tous vos frères et sœurs de la ville et de ses environs à être au terrain pour vous supporter et vous pousser à la victoire », a informé le secrétaire général.

Réconfortées par la présence de la délégation du consul, Leylatou Affo et ses coéquipières entendent défendre telles des amazones, les couleurs nationales face aux policières de Niamey. « Votre présence à nos côtés ce soir est une source d’inspiration et de motivation. Nous vous promettons de défendre avec bravoure nos couleurs patriotiques, telles des Amazones », a-t-elle rassuré.

Quentin Toussaint Didavi, président de Espoir FC et Germain Wanvoegbè, président de la section féminine ont exprimé leur reconnaissance au consul et à travers lui, toute la communauté béninoise en Côte d’Ivoire.

F. A. A.

