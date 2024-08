Epiphane Hossou l’ex DG ABSSA en liberté provisoire

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a ordonné, ce lundi 05 août 2024, la remise en liberté provisoire de l’ancien Directeur Général de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) Epiphane Sètondji Hossou et de son collaborateur poursuivis dans le dossier des ananas fruits rappelés de France.

La demande des avocats de l’ex Directeur Général de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) Epiphane Sètondji Hossou et de son collaborateur a été acceptée.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a ordonné, ce lundi 05 août 2024, la remise en liberté provisoire de l’ex DG ABSSA et de son collaborateur. Les prévenus sont astreints à verser chacun un cautionnement de 200 000 FCFA avant de recouvrer la liberté.

L’ex DG et son collaborateur sous mandat de dépôt et un chef d’entreprise (exportateur des ananas) sous convocation sont poursuivis pour « abus de fonction et fausse attestation » dans le dossier des ananas fruits rappelés de la France pour ‘’concentration élevée de résidus de pesticides’’.

Les prévenus ont plaidé tous non coupables à l’audience du 15 juillet dernier.

A l’issue de l’audience de ce lundi 5 août, la CRIET a renvoyé le dossier au lundi 18 novembre 2024 pour continuation.

Le juge a convoqué le Directeur de la production végétale du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP) pour la prochaine audience.

250 cartons d’ananas fruits du Bénin soit 3,35 tonnes ont été retirés des rayons de supermarchés en France le 1er juin 2024 pour une teneur de résidu d’éthéphon de 5,9 mg/kg contre une norme de 2 mg/kg.

L’ABSSA n’aurait pas bien vérifié la qualité des ananas. Dans la foulée, le DG est limogé par le ministre de l’agriculture.

L’ex DG et son collaborateur seront placés sous mandat de dépôt.

