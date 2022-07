Environ 15.000 emplois annoncés à la GDIZ d’ici 18 mois

Le Directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), et le Directeur général de la Société d’Investissements et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN) ont rencontré les professionnels des médias ce vendredi 08 juillet 2022. Ces deux responsables chargés de la mise en œuvre du projet Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ), ont expliqué aux journalistes, les travaux réalisés depuis la création en février 2020, le processus d’installation des investisseurs et les avantages que la zone leur procure.





Changer de façon radicale et fondamentale l’économie du Bénin, c’est l’ambition exprimée par le chef de l’Etat Patrice TALON à travers la création de la GDIZ. Il s’agit selon le directeur général de la SIPI, de « passer d’une économie essentiellement basée sur le commerce, à une économie fondée sur la transformation des ressources agricoles et minières ». « Cette zone va permettre de produire et de transformer nos matières premières et de les vendre à l’exportation, mais aussi de satisfaire les besoins en termes de consommation domestique », a expliqué Letondji BEHETON. Il s’agira selon lui, de faire de la substitution, de limiter les importations en produisant certains produits ici au Bénin. La raison d’être de la zone poursuit-il, est de donner non seulement plus de valeur ajoutée aux produits agricoles, mais aussi de « produire pour remplacer les importations ».

De 250.000 tonnes en 2015, la production cotonnière au Bénin est passée de nos jours à environ 765.000 tonnes. D’une production estimée à 100.000 tonnes, le pays produit désormais plus de 250.000 tonnes de noix de cajou. Il en est de même dans les filières telles que le karité, le soja, l’ananas, etc. Au regard de la hausse des productions, la GDIZ, véritable outil industriel, s’impose si le Bénin veut fondamentalement changer son économie, donner des emplois aux jeunes, créer de la richesse, augmenter le volume des exportations, le PIB, etc.



Point après la première phase de 400 ha

Créée en février 2020, la GDIZ s’étend sur une superficie de 1640 ha. Suivant les explications du DG de la SIPI, les 400 premiers hectares sont déjà consommés et 32 entreprises ont déjà signé le contrat pour l’installation. Ces entreprises investissent dans la transformation agroalimentaire, la fabrication de matériaux de construction, la fabrication d’emballage, l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique, le montage électronique.

Outre ces investisseurs, trois autres industries intégrées de textile seront installées. Ces trois industries feront un investissement total de 500 millions de dollars, et transformeront à peu près 12,7% des fibres de coton produits au Bénin. Les unités de textile seront opérationnelles d’ici 18 mois et vont employer chacune environ 5000 personnes, soit 15.000 emplois, a informé Letondji BEHETON.

Suivant les projections faites, d’ici 2026, il y aura environ 11 unités intégrées de textile dans la GDIZ, et 32 unités d’ici 2030. L’objectif selon le DG de la SIPI, étant de transformer toute la quantité de coton produite au Bénin.

Vocations principales de la GDIZ

Letondji BEHETON dans son exposé a rappelé les principales vocations de la zone. Il s’agit entre autres, de promouvoir et d’attirer les investissements de types agricole, industriel, commercial, et de service ; d’inciter l’investissement direct béninois et étranger ; de favoriser le développement des productions et des ressources nationales ; de développer les industries de fabrication de première, deuxième et troisième transformation ; d’accroître la productivité des produits ‘’Made in Benin’’ ; et de favoriser la création d’emplois.

Dispositifs incitatifs de création d’emplois dans la zone

La zone est régie par le principe des zones économiques spéciales ; la loi de juillet 2017 portant régime des zones spéciales en République du Bénin. Selon le directeur de la SIPI, quand on est dans la zone, on opère en tant qu’investisseur sous deux régimes : le régime d’exportation, et le régime de promotion des échanges intracommunautaires. Les deux régimes jouissent presque des mêmes avantages douaniers. Avec le régime d’exportation, tout ce qui est produit est exporté en dehors du Bénin et de la zone CEDEAO, tandis qu’avec le le régime de promotion des échanges intracommunautaires, l’investisseur a l’obligation de vendre toute sa production sur le marché local et dans la zone CEDEAO. La différence entre les deux régimes selon le DG de la SIPI relève du fait que, quand on est dans le régime des échanges intracommunautaires, on paie une taxe résiduelle sur les matières premières. Ceci pour éviter une concurrence déloyale vis-à-vis des investisseurs qui sont en dehors de la GDIZ. Dans les deux régimes, l’investisseurs bénéficie d’une exonération totale des droits de douane sur les machines, matériels, équipements, accessoires, pièces détachées ; d’une procédure simplifiée de transfert des marchandises importées vers la zone.

Avantages fiscaux, commerciaux et sociaux à la GDIZ

En termes d’avantages fiscaux, l’investisseur bénéficie d’une exonération de tous les impôts (impôt sur les sociétés, impôt sur les dividendes) ; la TVA ; une contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; les droits d’enregistrement et de mutation ; versement patronal sur salaire ; toute retenue fiscale à la source. La liberté de rapatriement des revenus ; la liberté de distribution des dividendes ; et le remboursement des crédits de TVA sur 30 jours sont les autres avantages que la zone procure à l’investisseur. Outre ces avantages fiscaux, l’investisseur jouit d’une liberté de vente sur le territoire douanier, et d’une liberté de transfert de fonds à travers les institutions financières agréées. Il n’y a pas de licence ni de définition de quotas pour les importations.

D’un point de vue social, l’investisseur bénéficie d’une exonération patronale sur salaire et d’une facilité de délivrance de visas d’entrée et de cartes de résident.

Infrastructures et services prévus au sein de la GDIZ

Il y a au sein de la zone, une zone commerciale, une zone industrielle, une zoner résidentielle, un guichet unique, un terminal à conteneurs, un terminal à camions, une caserne des pompiers, un centre médical, des hôtels, restaurants, deux centres de formation aux métiers du textile, déjà opérationnels.

Devenir investisseur à la GDIZ

Selon le DG de la SIPI, pour devenir investisseur à la GDIZ, il faut être porteur d’un projet d’investissement industriel, signer le contrat de réservation et de la mise à disposition d’un domaine. Après cette étape, suit celle de demande d’obtention d’agrément. La dernière étape est celle de la signature du contrat de bail qui permet à l’investisseur d’engager la construction de son unité de production.

A travers le projet ambitieux de la GDIZ, il y a énormément d’opportunités d’emplois dans la zone, a souligné le directeur général de l’APIEx. L’idée en invitant la presse, est de dire à la jeunesse qu’avec le projet ambitieux du gouvernement, qu’il y a de l’espoir. Les nombre d’emplois à créer au sein de la zone est estimé à 350.000, a informé Laurent GANGBES.



Après la phase des 400 ha, 15 autres entreprises sont en attente d’être installées dans la zone industrielle.

Quelques images



















8 juillet 2022 par ,