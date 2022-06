Entraîneurs et jeunes basketteurs en formation au Fiba

Le « Fiba National Youth Camp » organisé par la Fédération Internationale de Basket-ball (Fiba Afrique) se tiendra du mardi 21 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 à l’Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (Irsp-Caq) de Ouidah.

Le Bénin à travers sa Fédération de Basket-ball est retenu pour abriter le projet expérimental mis en par la Fédération Internationale de Basket-ball (Fiba Afrique). Créer les conditions de détection des jeunes talents (14 à 17 ans) au profit des Fédérations africaines et sélectionner les participants aux « Fiba Régional Youth camp » et au « Basketball without borders ». Tels sont les objectifs du « Fiba National Youth Camp » qui s’ouvre ce mardi 21 juin 2022 à l’Institut Régional de Santé Publique de Ouidah.

Cinquante entraîneurs dont une vingtaine ayant pris part au premier camp et quarante jeunes basketteurs participent au « « Fiba National Youth Camp ».

M. M.

