Encore deux douaniers placés sous convocation

Les investigations dans l’affaire trafic de devises et métaux précieux se poursuivent. Après leur audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), vendredi dernier, deux agents de douane ont été placés sous convocation.

Deux passagers béninois en partance pour Istanbul via Abidjan ont été arrêtés à l’aéroport d’Abidjan avec 84kg d’or, 2 millions d’euros et 250.000 livre sterling. Des quantités importantes de devises qui ont échappé au contrôle des agents de douanes à l’aéroport de Cotonou.

Les responsables de la douane ivoirienne ont saisi les autorités béninoises du dossier. Depuis lors, plusieurs agents de douane dont le chef de la brigade à l’aéroport de Cotonou, Roméo Kounouzo et son adjoint ont été interpellés, et placés en détention provisoire.

21 février 2022