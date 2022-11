Enabel et le Groupe AFD signent un Mémorandum d’Entente à Cotonou

Ce lundi 14 novembre au Bénin, l’agence de développement, Enabel, ainsi que le Groupe AFD, - notamment composé de l’Agence française de Développement et d’Expertise France -, ont signé un Mémorandum of Understanding (MoU) définissant le cadre d’une coopération européenne approfondie et d’un partenariat renforcé afin de relever les principaux défis mondiaux auxquels sont confrontées les populations en Afrique et au Moyen-Orient.

Signé dans le cadre d’un projet d’une durée de cinq ans mené conjointement par Enabel et le Groupe AFD – EQUITE* - visant à améliorer la santé des populations les plus vulnérables en République du Bénin, ce MoU s’inscrit dans une nouvelle architecture européenne de la coopération telle qu’illustrée par l’approche Team Europe. Celui-ci vient ainsi concrétiser l’ambition des acteurs européens de développer une collaboration ouverte et forte afin de répondre aux principaux enjeux de développement.

« Face à la diversité et à la multiplicité des défis jugés prioritaires en Afrique et au Moyen-Orient, - parmi lesquels le changement climatique, l’insécurité géopolitique, les inégalités sociales et économiques, -, il est nécessaire de développer une collaboration plus poussée afin de renforcer la cohérence de la coopération technique, opérationnelle et financière internationale, notamment européenne », s’est ainsi exprimé Jean Van Wetter, Directeur général d’Enabel.

« S’inscrivant dans l’esprit Team Europe, la construction d’une approche de travail concertée couplée à la mise en place de mécanismes de cofinancement répond à deux principaux objectifs. Il s’agit tout d’abord d’augmenter le nombre et le volume des financements permettant d’optimiser le déploiement des divers projets et programmes, tout en permettant, à termes, de réaliser des gains d’efficacité. Dans un second temps, il s’agit ensuite de renforcer la durabilité desdits projets et leur impact positif sur les populations dans nos pays partenaires », a ajouté le Directeur général de l’agence belge.

Pour Rémy Rioux, Directeur général de l’Agence française de développement, « Le présent Mémorandum permet de définir le cadre d’une coopération accrue pour servir les besoins de nos partenaires du Sud au moyen d’un partenariat renforcé entre les Parties. »

Dans le cadre du renforcement de la cohérence de la coopération internationale, Enabel et l’agence luxembourgeoise de développement, LuxDev, amorceront dès le début de l’année 2023 une coopération bilatérale au Bénin. Celle-ci intervient tout particulièrement dans le cadre du projet Delta Mono visant à appuyer la transition agroécologique et la mise en place de systèmes alimentaires durables dans cette réserve de biosphère transfrontalière.

A propos d’Enabel

