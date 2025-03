Elle poursuivit son ex devant la CRIET et réclame 40 millions FCFA

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a vu comparaître jeudi 13 mars 2025 un homme pour une affaire d’escroquerie via internet. La victime qui est la maîtresse du prévenu réclame 40 millions FCFA. Le prévenu se présente comme un artiste chanteur. Les faits se sont déroulés à Abomey.

Cliquez ici pour lire la suite

Une affaire d’amour qui tourne au vinaigre et finit en procès devant la chambre correctionnelle de la CRIET. Jeudi 13 mars 2025, un homme poursuivi par le parquet spécial de la CRIET pour des charges « d’escroquerie via internet » s’est présenté devant la CRIET pour une nouvelle audience dans son dossier. Le présumé gayman qui s’est présenté comme un artiste chanteur ne reconnaît pas les faits. L’homme placé en détention préventive par le parquet spécial a rejeté les faits et se dit innocent.

Lors d’une précédente audience, le prévenu a indiqué à la Cour qu’il avait rencontré sa maîtresse après le lancement de son album entre 2016 et 2017. Selon sa déposition, la maîtresse nommée Laure lui aurait déclaré sa flamme et c’est ainsi que leur histoire aurait débuté. Le prévenu a déclaré à cause de cette maîtresse qui lui fait vivre le pire aujourd’hui, il a abandonné sa femme et ses enfants. L’artiste chanteur a déclaré que c’est le karma qui le frappait à cause du tort fait à son épouse.

À l’audience du jeudi 13 mars 2025, c’est le tour de la maîtresse plaignante de donner sa version des faits. Cette dernière déclare reconnaître avoir été en relation avec le prévenu qui selon elle l’aurait gbassé ou envoûté. Selon ses déclarations, l’histoire a eu lieu à Abomey quand les deux ont décidé de faire des affaires ensemble au début de leur relation qui a duré 8 ans.

La maîtresse confie au juge que le prévenu se faisait passer pour un grand visionnaire pour l’embobiner afin de lui soutirer de l’argent. Elle déclare aussi que le prévenu lui envoyait des numéros étrangers qui devaient l’appeler pour lui prendre de l’argent. Mais, l’artiste chanteur ne reconnaît pas cette version présentée par sa maîtresse devant la Cour, rapporte l’envoyée spéciale de Libre Express.

La victime réclame 40 millions mais les relevés financiers examinés par le parquet révèlent un préjudice de 11 millions FCFA. Le prévenu déclare qu’il n’a jamais pris cette somme chez la victime et qu’il ne s’est jamais fait passer pour un visionnaire. Au sujet des extractions de messages issus du téléphone de la victime, le prévenu explique qu’en réalité la maîtresse a utilisé un des anciens téléphones qu’il lui aurait donné pour envoyer des messages à elle-même.

Selon ces messages, le prévenu se présentait comme « le grand prêtre révélateur mondial ». La victime a également déclaré qu’ils se sont envoyé des audios dans lesquels le prévenu reconnaît qu’il était un grand prêtre de révélation. La Cour a donc renvoyé le dossier pour que la victime puisse produire les audios et leur transcription. L’artiste chanteur est retourné en prison en attendant la prochaine audience prévue pour le jeudi 24 avril 2025, rapporte l’envoyée spéciale de Libre Express.

15 mars 2025 par