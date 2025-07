Des activités de loisirs lancées dans les prisons du Bénin

La cinquième édition des activités de loisirs dans les centres de détention du Bénin a été officiellement lancée lundi 07 juillet 2025 à la prison civile de Cotonou.

Portées par le ministère des Sports, via la Direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative (Djlva), en collaboration avec l’Agence pénitentiaire du Bénin (Apb), les activités de loisirs dans les centres de détention du Bénin visent à améliorer le bien-être des détenus.

La cinquième édition a été lancée le 07 juillet 2025 à la prison civile de Cotonou et concerne les onze établissements pénitentiaires du Bénin.

Au total, huit jeux ont été déployés : la Dame, le Ludo, l’Adjito, le Pique, la Belote, le Scrabble, le Sipa et le Jonglage. Ces activités, selon les autorités, ont pour but d’offrir aux pensionnaires un cadre de détente, de socialisation et de réinsertion.

« Ce programme renforce les moyens mis en place pour la réhabilitation et le bien-être des détenus », a déclaré Gaston Codjo Totohou, directeur par intérim de la Maison d’arrêt de Cotonou. Il a souligné les effets positifs sur la santé mentale, la créativité et l’apprentissage de la vie en société.

Roc Sossoukpè, représentant du directeur général de l’Agence pénitentiaire, a insisté sur l’impact de ces loisirs dans l’exécution des peines. Il a cité notamment la responsabilisation, la participation et la préparation à la réinsertion.

Judicaël Olouchègoun Biaou, représentant du ministre des Sports, a rappelé la volonté conjointe de son ministère et de celui de la Justice de rendre les conditions de détention plus humaines. Il a promis un renforcement du matériel sportif dans les établissements.

Le représentant des détenus a salué l’initiative, la qualifiant de « souffle de joie » dans un quotidien éprouvant. Il a invité ses codétenus à y participer avec engagement.

La 5ᵉ édition des activités de loisirs prendra fin le 14 juillet.

