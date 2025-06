Samou Adambi porte plainte contre Paulin Akponna pour diffamation

De sources concordantes, nous apprenons que Samou Adambi ancien ministre de l’énergie et de l’eau a porté plainte contre son successeur Paulin Akponna pour diffamation .

C’est par exploit d’huissier en date du vendredi 27 juin que la citation directe a été notifiée au ministre sortant. Cette interpellation fait suite aux propos tenus le samedi 21 juin 2025 à Titirou, dans la commune de Parakou.

Samou Adambi reproche à Paulin Akponna d’avoir formulé des « allégations sans fondement pour porter atteinte à sa réputation », et à le présenter comme « un corrompu et un détourneur des fonds publics ».

L’audience est prévue le 16 juillet 2025

