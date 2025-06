02 ans de prison requis contre un policier pour saisie illégale des faux médicaments chez un zémidjan

Un policier pour abus de fonction risque deux ans de prison ferme et plusieurs millions FCFA d’amende. Trois autres personnes, dont un Zémidjan qui sont de simples civils, sont également poursuivis dans le cadre de saisie irrégulière de colis de faux médicaments.



Accusés d’avoir mené une opération irrégulière de saisie de faux médicaments dans le département du Zou, un policier et trois civils jugés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont en détention provisoire depuis le 14 février 2025. L’homme en uniforme est poursuivi pour abus de fonction. À ses côtés, deux prévenus sont poursuivis pour complicité d’abus de fonction et un conducteur de taxi-moto pour complicité d’exercice illégal en pharmacie.

Selon les faits présentés par le ministère public, il est reproché au policier et ses deux présumés complices d’avoir arrêté le conducteur de taxi-moto qui a transporté trois sacs contenant de faux médicaments depuis la localité de Kpédékpo. La marchandise de faux médicaments devrait être livrée à sa propriétaire au quartier Sodohomè à Bohicon. Le parquet spécial indique que sur informations de ses deux complices, le policier aurait irrégulièrement arrêté la moto ainsi que les faux médicaments pour demander au conducteur de payer. Le Zémidjan n’a pu rien payer et l’information a été portée à la hiérarchie.

Selon le ministère public, la perquisition menée par la police républicaine au domicile du policier a été infructueuse. Mais, le troisième substitut du procureur spécial près la CRIET affirme que les deux présumés complices ont confirmé les faits. Le parquet spécial apprend que le policier, principal prévenu, a mené cette opération de saisie de faux médicaments en violations des règles.

Peine de prison ferme requise

Le ministère public a requis que le policier soit retenu dans les liens de prévention des faits d’abus de fonction. Il a sollicité sa condamnation à deux ans de prison ferme et à cinq millions FCFA d’amende.

Pour ses deux présumés complices, le ministère public a demandé de les retenir dans les liens de complicité d’abus de fonction. Il a requis contre eux un an de prison ferme et un million FCFA d’amende chacun. Quant au conducteur de taxi-moto, le ministère public a demandé à la Cour de le retenir dans les liens de complicité d’exercice illégal de pharmacie. Il a requis six mois de prison ferme à son encontre.

Dans une dernière prise de parole après les réquisitions du parquet spécial, le policier mis en cause a contesté les faits tels que présentés par le ministère public. Il a souligné qu’il ne connait même pas les présumés complices du dossier et que pour les mêmes faits ont lui attribuent trois différentes heures.

Le verdict du procès est attendu pour le lundi 21 juillet 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

