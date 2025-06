Plusieurs assaillants neutralisés lors d’une opération d’envergure des FAB

En réponse aux récentes attaques terroristes perpétrées dans la partie septentrionale du pays, les Forces armées béninoises (FAB) ont lancé une offensive dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 juin 2025 dans le parc W, neutralisant plusieurs groupes d’assaillants.

Des groupes d’assaillants désormais hors de tout état de nuire. Une opération menée par l’armée béninoise dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 juin 2025, a permis de neutraliser plusieurs d’entre eux. Cette opération d’envergure menée dans la plus grande discrétion, selon nos sources, a mobilisé des unités terrestres appuyées par des hélicoptères.

Les différences forces ont ciblé plusieurs bases logistiques des assaillants, et procédé à la destruction de trois repaires stratégiques.

Pour l’heure, aucune réaction officielle, mais nos sources renseignent qu’aucun militaire béninois n’a été touché.

Cette intervention musclée de l’armée intervient quelques jours après les attaques contre le commissariat de Kouarfa, dans la commune de Toucountouna (Atacora), et celui de l’arrondissement de Sonsoro, dans la commune de Kandi (Alibori).

