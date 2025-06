4 braqueurs arrêtés, fusils et munitions saisis

Une pirogue transportant des passagers et des marchandises a chaviré mercredi 25 juin 2025, sur le fleuve Niger. Le bilan fait état de 13 morts et des rescapés. (…)

