Edgard Couao-Zotti et ses collègues admis à la retraite

L’ancien Directeur de publication du journal de service public (La Nation), Edgard Couao-Zotti et deux de ses collègues ainsi qu’un agent de l’imprimerie sont admis à fait valoir leurs droits à la retraite depuis le 1er janvier 2020.

La cérémonie officielle de leur admission à la retraite a eu lieu ce vendredi 24 janvier 2020 au siège de l’Office national d’imprimerie et de presse (ONIP) à Cotonou.

Selon le secrétaire général du Syntra-ONIP, Désiré Gbodougbé, l’admission de ces agents à la retraite est « le signe indéniable et un devoir » pour le personnel de la maison d’être reconnaissant envers eux.

Après avoir adressé ses remerciements aux récipiendaires pour les services rendus à l’Office, il a promis au nom de tout le personnel et le bureau du syndicat, d’amener tous les travailleurs à suivre leur exemple. « Vous êtes des modèles », a souligné Désiré Gbodougbé.

« C’est un privilège pour un travailleur qui s’engage dès les premiers jours de traverser tout le parcours et d’aller à la retraite », a souligné le Directeur général de l’ONIP. M. Bertin Sowatondé a adressé ses remerciements aux récipiendaires pour « les bons et loyaux services rendus à l’Office ».

La cérémonie d’admission à la retraite étant couplée avec celle de présentation des vœux de nouvel an du personnel de l’ONIP, le Directeur général a formulé le vœu que les retraités de la maison, à l’instar du journal La Nation, qui a célébré ses 50 ans d’existence, fêtent 50 ans de retraite. Au personnel de l’Office, il a souhaité « la pleine santé, toute l’énergie, toute la clairvoyance pour contribuer durablement et efficacement à l’atteinte des objectifs de l’Office ».

Le porte-parole des récipiendaires, Romuald Binazon, a salué les efforts des collègues avec qui ils ont travaillé pour leur franche collaboration. Il en a appelé à l’esprit de fraternité et de bonne camaraderie qui doit régner entre les agents de l’ONIP.

Le porte-parole des nouveaux retraités a formulé le vœu que les agents encore en fonction aient la grâce d’être admis un jour à la retraite.

Il exhorte les dirigeants au sens de l’équité, de justice et de management participatif, et au leadership éclairé pour des performances record de l’entreprise.

En dehors de Edgard Couao-Zotti et Romuald Binazon, Potin Gnanvi est également admis à la retraite. A ces trois journalistes, s’ajoute Paul Elie Yahouédéhou, un technicien de l’imprimerie.

F. Aubin AHEHEHINNOU

25 janvier 2020 par