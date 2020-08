Ecobank annonce les lauréats de l’édition 2020 du Fintech Challenge

• Nokwary, Ukheshe et Growth Factor ont impressionné le jury en remportant les trois prix décernés.

• Les 10 finalistes ont été officiellement admis dans le Programme de mentorat Fintech de Ecobank pour explorer des partenariats commerciaux avec le géant bancaire panafricain.

Le Groupe Ecobank a annoncé aujourd’hui les lauréats du concours Ecobank Fintech Challenge après un événement virtuel passionnant diffusé en direct d’Accra au Ghana.

Nokwary Technologies a remporté le concours, devançant les autres finalistes. Ukheshe Payment et Solutions Growth Factor Technologies se sont classés deuxième et troisième respectivement. Les lauréats recevront respectivement, selon leur classement de la première à la troisième place des prix en espèces d’une valeur de 10 000, 7 000 et 5 000 dollars US.

Nokwary, du Ghana, est une société Fintech qui utilise l’Intelligence Artificielle (IA) pour promouvoir l’inclusion financière. Sa solution bancaire offre aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des transactions dans une langue qui leur est familière en utilisant les réseaux sociaux très utilisés tels que Whatsapp.

La société Ukheshe, basée en Afrique du Sud, qui est arrivée en deuxième position, fait le pont entre les systèmes de paiement par cartes et l’économie fondée sur le cash. Elle a créé la première plateforme au monde de paiement par carte qui permet aux commerçants non bancarisés d’accepter et d’effectuer des paiements numériques.

À la troisième place, Growth Factor est une entreprise Fintech qui propose des solutions de financement du commerce conçues pour les micro, les petites et les moyennes entreprises (MPME) afin de stimuler l’inclusion financière et la croissance. Sa solution Nvoicia résout les problèmes de trésorerie des PME occasionnés par des retards de paiement, en leur assurant un paiement en 24 heures lorsqu’elles traitent avec des acheteurs.

Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Ecobank, a félicité les lauréats pour leur innovation et a souhaité la bienvenue à tous les bénéficiaires du Programme 2020 : « La qualité des produits et des présentations que nous avons vus au concours cette année était impressionnante. Il est évident que le secteur bancaire en Afrique prend une nouvelle dimension grâce à ces sociétés Fintech qui montrent l’exemple. C’est pourquoi nous sommes si fiers de leur avoir donné la possibilité de participer au concours de cette année et nous sommes heureux à l’idée de travailler avec eux l’année prochaine. Nous espérons pouvoir établir quelques partenariats durables qui contribueront à améliorer la vie des Africains sur l’ensemble du continent ».

Dennis Asamoah Owusu, PDG et co-fondateur de Nokwary Technologies, a précisé : « J’étais plus que ravi. Notre entreprise est plutôt jeune ; être ainsi reconnu à ce niveau était vraiment stimulant et est une preuve que nous avons bien fait de nous concentrer sur le développement d’une technologie inclusive dès le départ. Il est également très encourageant de constater qu’une grande banque comme Ecobank accorde une telle importance à l’inclusion financière et est prête à soutenir et à promouvoir des technologies de pointe innovantes dans ce domaine. Nous souhaitons collaborer avec Ecobank pour proposer une plate-forme bancaire numérique fondée sur la technologie AI-first par le biais de WhatsApp, ainsi que d’autres solutions innovantes pour les clients de Ecobank.”

Les finalistes de cette année ont été sélectionnés parmi plus de 600 excellents candidats d’ Afrique, d’ Europe, d’ Amérique du Nord et d’ Asie. Les dix (10) finalistes ont été officiellement admis au Programme de mentorat Fintech de Ecobank, un programme d’un (01) an qui leur donnera l’occasion d’explorer les possibilités de partenariats commerciaux avec le groupe Ecobank, et éventuellement de lancer et déployer des produits sur les 33 pays du continent où Ecobank est présente.

