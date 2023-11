Ecobank Bénin renforce les compétences numériques au CAEIS de Porto-Novo

La filiale béninoise du Groupe Bancaire Panafricain Ecobank a célébré le 10e anniversaire de la ‘’Journée Ecobank’’, ce samedi 18 novembre 2023, à travers un don de matériels informatiques au Centre d’Accueil et d’Education Inclusive des Sourds et Entendants de Porto-Novo.

Ecobank Bénin soutient l’éducation inclusive des enfants sourds et malentendants. La filiale béninoise du Groupe Ecobank a commémoré le 10e anniversaire de la ‘’Journée Ecobank’’ avec les enfants du Centre d’Accueil et d’Education Inclusive des Sourds et Entendants (CAEIS) de Porto-Novo sous le thème « Réussir grâce aux compétences numériques ». Elle a procédé non seulement à la rénovation de la salle informatique du Centre mais aussi à son équipement. La Banque a fait don de cinq (5) PC All In One de marque HP de dernière génération et équipés de logiciels spécialisés pour faciliter l’apprentissage des outils numériques aux sourds et malentendants ; cinq (5) onduleurs ; un (1) vidéoprojecteur + un écran de projection ; un abonnement internet 4 G sur 12 mois et des stations de travail composées de tables et de chaises.

Dans le cadre du 10e anniversaire de la Journée Ecobank, l’institution bancaire lance une nouvelle campagne de trois ans intitulée : « Transformer l’Afrique grâce à l’éducation ». À travers le thème de la Journée Ecobank 2023, informe le représentant du directeur général de Ecobank Bénin, il s’agit de sensibiliser et d’informer sur l’importance pour les enfants et les jeunes d’avoir des compétences numériques. « Les compétences numériques les rendront plus attrayants pour les employeurs, élargiront leurs possibilités de carrière, leur donneront des savoir- faire transférables et augmenteront leur potentiel de revenus », a affirmé Hippolyte Degbelo.

Après la remise du don, Deen Akadiri, Senior Assistant Informatique à Ecobank Bénin a sensibilisé les bénéficiaires à l’utilisation adéquate des matériels informatiques. Il a exhorté les élèves à bien prendre soin des matériels.

Le Centre d’Accueil et d’Education Inclusive des Sourds et Entendants de Porto-Novo est une école inclusive, qui accueille depuis 29 ans sur un même banc, un enfant sourd et un enfant qui entend, depuis les classes de la maternelle jusqu’en année de baccalauréat. Tous les cours de l’école passent par des méthodes visuelles. Le directeur du CAEIS a remercié Ecobank Bénin pour ce don qui vient à point nommé. « C’est au moment même où le CAEIS a le plus besoin d’un sauveur que Ecobank nous tend la main. (…) Merci beaucoup pour cette main tendue que nous nous empressons à tenir solidairement pour un partenariat cimenté et définitif avec Ecobank », a confié Paul Agboyidou.

Les matériels offerts au CAEIS permettront à tous les élèves d’apprendre à manipuler aisément l’outil informatique et d’avoir une base solide dans le domaine du numérique. Les élèves pourront développer leur aptitude à utiliser des logiciels et programmes pour créer un contenu numérique tout en s’initiant à de nouvelles pratiques comme le codage. Les bénéficiaires ont promis de faire bon usage des dons et surtout d’améliorer leurs résultats scolaires en fin d’année scolaire au Cep, Bepc et Baccalauréat. « Recevez au nom de tous les élèves nos sincères remerciements et soyez abondamment bénis », a affirmé Chantale Azegue, représentante des bénéficiaires. La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques des élèves du CAEIS. Dans une ambiance bon enfant, le personnel de Ecobank Bénin a esquissé quelques pas de danse avec les élèves.

Akpédjé Ayosso

À propos de la Journée Ecobank

La Journée Ecobank est l’évènement phare du Groupe Ecobank dans le domaine de la responsabilité sociale d’entreprise. Elle a été lancée en 2013. La Journée Ecobank permet au personnel de la banque de donner de leur temps aux communautés locales. Ecobank aide les membres vulnérables et méritants de la société et cherche à faire une différence réelle et bénéfique pour eux. Chaque année, la banque se consacre à une cause noble et importante. Au cours de la dernière décennie, Ecobank a soutenu l’éducation des jeunes, la prévention du paludisme, la santé maternelle, la gestion de l’eau portable, les orphelinats, les maladies non transmissibles et l’inclusion financière.

20 novembre 2023 par ,