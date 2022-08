« Ecce Homo », le film qui retrace le parcours du Cardinal GANTIN

En 52 mn, l’on pourra désormais suivre le parcours du Cardinal Bernardin GANTIN. La sœur Ida DONKPEGAN a réalisé un film en l’honneur du prélat. Le documentaire a été présenté au public jeudi 04 août dernier en présence du clergé, et des autorités politico administratives.

14 ans après le décès du Cardinal Bernardin GANTIN, une religieuse retrace son parcours à travers un film. Ceci à travers le film « Ecce Homo ». Son succès selon la réalisatrice, engage tout le monde. « Ici au Bénin comme partout ailleurs dans le monde, le Cardinal Bernardin GANTIN a porté dignement le drapeau notre pays partout où il est passé. A notre tour, portons-le au monde avec fierté car, il est notre motif d’action de grâce et de fierté », a souligné Ida DONKPEGAN. Profitant de l’occasion du lancement du film documentaire, elle a invité les autorités politiques, administratives, ecclésiales à toujours œuvrer afin que le souvenir de l’illustre prélat ne disparaisse jamais dans les cœurs, et soit transmis aux générations futures.

L’ancien président de la République, Boni YAYI et l’ex ministre des affaires étrangères, Jean-Marie EHOUZOU étaient à la cérémonie de lancement.

F. A. A.

8 août 2022 par