Ebenezer Asante en visite au Bénin

Le tout nouveau Vice-Président de la Zone WECA (Afrique de l’Ouest et Centrale) du Groupe MTN, Ebenezer Asante, était en visite au Bénin le 28 janvier passé. La délégation, composée de Karl Toriola, Vice-Président sortant, Themba Zotwane, General Manager Commercial & Operations WECA et Thando Gabela, General Manager Corporate Performance Management – MTN Group, a été reçue par le personnel de MTN Bénin et sa Directrice Générale, Uche Ofodile.

Au cours de cette visite, il a rencontré le Président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP).

Au cours de cette rencontre, Monsieur Ebenezer ASANTE a présenté, devant le président, la vice-présidente et le secrétaire exécutif, les grands projets de MTN Bénin, dont notamment les importants investissements effectués sur le réseau pour soutenir et accompagner la transformation digitale du Bénin et les perspectives du groupe pour le Bénin à l’horizon 2025.

Au terme de sa visite de travail, avec le régulateur, M. ASANTE a déclaré : « C’est un honneur pour moi de rencontrer le président de l’ARCEP lors de mon séjour au Bénin. Le Groupe MTN se donne pour mission claire de rendre la vie de ses clients encore plus radieuse, et nous pensons qu’il existe une convergence de vues pour que MTN Bénin puisse contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement Béninois. »

Rappelons que dans la matinée, Monsieur Ebenezer ASANTE a échangé avec les employés de MTN Bénin dans une ambiance conviviale avant de rencontrer l’équipe dirigeante pour une séance de travail.

De nationalité ghanéenne, Ebenezer Asante, 52 ans, a rejoint le Groupe MTN en 2008. Cadre expérimenté, il a occupé des responsabilités exécutives au sein du Groupe MTN, notamment : DG de MTN Ghana, DG de MTN Rwanda, puis Vice-Président de la Région SEA. Il est également administrateur de plusieurs sociétés du Groupe.

Au poste de Vice-Président WECA, Ebenezer ASANTE remplace Karl Toriola, désormais Directeur Général de MTN Nigeria, la plus grosse filiale du Groupe MTN.

La Région WECA, dirigée par Ebenezer Asante, regroupe les filiales de huit pays : MTN Cameroun, MTN Congo Brazzaville, MTN Côte d’Ivoire, MTN Bénin, MTN Ghana, MTN Guinée-Bissau, MTN Guinée-Conakry et MTN Liberia. Une région où les opportunités existent et qui offrent encore de belles perspectives dans les années à avenir.

