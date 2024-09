ESM-BENIN célèbre ses héros à l’examen national de Licence

Ils seront célébrés le 28 septembre prochain au Palais des congrès de Cotonou. Ils, ce sont ces brillants étudiants de l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN), ayant excellé à l’examen national de Licence, se hissant aux rangs des premiers sur le plan national.

L’Ecole Supérieure de Management célèbre l’excellence. Les meilleurs du Bénin à l’examen national de Licence seront honorés le samedi 28 septembre 2024, au Palais des congrès de Cotonou. Ce sera à l’occasion d’un grand évènement dénommé « Nuit des premiers ». Les quatre (04) premiers du Bénin dans les filières Tourisme et Loisirs (ToL), Gestion des Ressources Humaines (GRH), Marketing Communication et Commerce (MCC) et Entreprenariat et Gestion des Projets (EGP) seront primés au cours de la soirée qui s’annonce riche en couleurs et diverses animations.

A l’instar des premiers, les étudiants ayant occupé le rang de 2eme au plan national recevront également des distinctions. Au nombre de 04, ils ont décroché avec brio, leur diplôme de Licence dans les filières Secrétariat de Direction (SD), Tourisme et Loisirs (ToL), Transport et Logistique (TL) et Journalisme audiovisuel (JA).

La « Nuits des premiers » est une initiative qui s’inscrit dans l’engagement de ESM-BENIN à promouvoir l’excellence.

Leader dans la formation de cadres compétents et professionnels pour diverses administrations, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) se distingue de tout autre établissement privé d’enseignement supérieur au Bénin par la variété d’offres de formation et ses nombreux atouts.

Pour la rentrée académique 2024-2025, la campagne d’orientation et d’octroi de demi-bourses ouverte le 19 août dernier, se poursuit sur tous les sites à travers le Bénin. Cette campagne offre la possibilité aux nouveaux bacheliers, de bénéficier jusqu’à 50% de bourse pour leur formation.

