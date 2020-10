Du matériel pour une couverture à 100% des déchets ménagers

Plus rien ne pourra entraver les opérations de pré collecte des déchets solides et ménagers dans le Grand Nokoué. 69 Petites et moyennes entreprises (PME) ont réceptionné ce mercredi 14 octobre 2020, 550 tricycles. La cérémonie officielle de remise a été présidée par le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier TONATO, en présence du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, et des maires des 05 communes du Grand Nokoué.

Le directeur général de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué, Valery LAWSON, a rappelé à l’occasion que la seconde phase du déploiement du dispositif de gestion des déchets va démarrer dès le lundi 19 octobre 2020. Cette seconde phase à l’en croire, va couvrir les 69 zones. Le dispositif de suivi et de Contrôle des prestations des PME sera renforcé avec le déploiement de 61 agents pour gérer les points de regroupement et 35 Superviseurs seront déployés pour assurer pleinement leur rôle et organiser les séances d’information et de sensibilisation dans les zones de pré-collecte, a-t-il annoncé.

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier TONATO a rassuré pour sa part qu’à partir du lundi 19 octobre, il n’y aura plus de zones frustrées de n’avoir pas été prise en charge car, la couverture, rassure-t-il, sera assurée à 100% sur toute la surface du Grand Nokoué. La gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué selon le ministre, ne sera plus comme avant. Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) poursuit-il, c’est aussi la gestion durable de l’environnement, et le projet de gestion des déchets solides et ménagers dans le grand Nokoué est un projet phare parmi les 45 projets du PAG, a-t-il rappelé. « Aujourd’hui, nous pouvons parler d’à peu près 10.000 emplois directs et indirects quand la totalité du projet sera déployé » a déclaré José Didier TONATO. Il n’a pas manqué d’annoncer l’arrivée du matériel lourd dans les prochains mois pour un montant estimé à plus de 07 milliards FCFA. Le ministre a pour finir exhorté les PME à prendre soin du matériel mis à leurs dispositions, qu’elles essaient de s’améliorer car le succès du projet en dépend.

Selon l’information publiée sur le site du gouvernement, depuis le 18 décembre 2019 que les activités de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) ont démarré, le service de pré-collecte était disponible dans 43 zones (20 à Cotonou, 13 à Abomey-Calavi, 4 à Porto-Novo, 2 à Ouidah et 2 à Sèmè-Podji) et le service de collecte directe des déchets dans 11 quartiers.

Pour assurer efficacement le service de pré-collecte et couvrir les 69 zones de pré-collecte des déchets solides ménagers, la SGDS-GN, après un appel d’offres international, a acquis 550 tricycles pour un montant total de 1.071.125.000 FCFA HT, entièrement financé sur le budget national.

Conformément au contrat signé avec le fournisseur, les Petites et Moyennes Entreprises recevront 275 tricycles qu’elles éprouveront durant 1 mois et le reste après satisfaction. Celles-ci rembourseront sur une période de 09 mois.

Il est prévu une formation théorique et pratique de deux jours à l’intention des conducteurs et Superviseurs des PME pour garantir une bonne utilisation des tricycles.

Pour assurer le service de réparation et de pièces de rechange, le fournisseur installera un garage dans chaque commune pour une durée de 18 mois.

F. A. A.



15 octobre 2020 par