Dr Pierre M’Pélé chez Sergio à Attogon

L’ambassadeur de Mercy Ships pour l’Afrique et membre du Conseil d’Administration de Mercy Ships France était dans la matinée de samedi 17 avril 2021, au domicile de Sergio, l’un des patients de Mercy Ships. Dr Pierre M’Pélé est allé à Attogon dans la commune d’Allada pour s’enquérir des nouvelles de son ami et apporter une assistance sociale à sa famille.

Agé de 16 ans, Sergio est élève en classe de 5ème au CEG1 d’Attogon, une localité située à 70 km de Cotonou dans le département de l’Atlantique. Opéré deux fois d’une tumeur maxillo-faciale externe du visage par Mercy Ships en 2009 sur l’Africa Mercy à l’âge de 4 ans puis en 2016 sur le même navire hôpital à l’âge de 11 ans, ce jeune garçon issu d’une famille rurale et vulnérable, vit avec sa mère, sa grand-mère maternelle et ses frères Christopher et Espérance à Assihui dans l’arrondissement d’Attogon.

Sergio le petit ami de Mercy Ships

Depuis son passage sur le navire hôpital, Sergio et Mercy Ships sont désormais unis dans un même lien d’amour. Soucieux de son bien-être tout comme celui des autres patients, l’ambassadeur de Mercy Ships pour l’Afrique et membre du Conseil d’Administration de Mercy Ships France, Dr Pierre M’Pélé, a rendu une visite de courtoisie et de soutien à Sergio et sa famille ce samedi matin. ‹‹ Notre descente, dira Dr Pierre M’Pélé, témoigne de notre attachement à nos patients et de leur suivi ››. Une visite qui lui a permis de discuter avec Sergio (ancien patient) de Mercy Ships pour s’informer de son état de santé, son rendement à l’école, ses conditions de vie et de ses projets.

La visite lui a également permis de constater les conditions très modestes du patient et de sa famille. En retour, Dr M’Pélé a promis de faire tout son possible pour les soutenir et soulager leur quotidien.

Très contents Sergio et sa maman, Justine A. remercient à tour de rôle Dr Pierre M’Pélé pour son soutien.

« Le Docteur est mon meilleur ami et je l’aime beaucoup. Aujourd’hui, je me porte bien et je suis encore plus content à cause de sa visite et de son soutien », confie Sergio d’un air détendu.

Justine A., la maman ne le contredira pas. « Je ne savais pas que mon enfant serait en vie et en bonne santé aujourd’hui. Je ne peux que remercier Dr M’Pélé et Mercy Ships pour avoir transformé la vie de mon garçon et la mienne également. Grâce au docteur nous ne perdons pas espoir », se réjouit-elle.

Fan du football, Sergio malgré tout ce qu’il a vécu, travaille bien en classe et sait également faire de petits jobs dont le sarclage pour gagner de l’argent et aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille.

« Mon frère Sergio m’aide à faire mes exercices et à apprendre mes leçons. Il me donne de l’argent pour faire les photocopies lorsque notre maman n’arrive pas à nous donner de l’argent », déclare Espérance, le jeune frère de Sergio, lui aussi élève en classe de 5ème.

Mercy Ships pour sauver des vies et apporter espoir

L’organisation internationale non gouvernementale Mercy Ships a pour mission d’améliorer l’accès aux soins de santé notamment chirurgicaux pour les populations dans les pays d’Afrique. Elle entretient avec le Bénin un partenariat exceptionnel dans le domaine de la santé depuis 1997. Grâce aux différentes missions humanitaires réalisées au Bénin (5 au total) des milliers de malades béninois dont Sergio ont vu leurs vies transformées.

Juliette MITONHOUN

19 avril 2021 par