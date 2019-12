Le Directeur Général de la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières) et du DC/BR, Dr Félix Edoh Kossi Amenounve, a été élu Financier Africain de l’année 2019 au terme de la soirée de distinction, Financial Afrik Awards, organisée le jeudi 19 décembre 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Cette décoration vient couronner les nombreux efforts fournis par Dr Félix Edoh Kossi Amenounve « dans la réalisation des grandes réformes du Marché Financier Régional de l’UEMOA mais surtout dans le positionnement de la place boursière sous-régional depuis qu’il a pris les rênes de la BRVM et du DC/BR en octobre 2012 ».

Selon le communiqué du Service Communication et Relations Publiques BRVM, Dr Félix Edoh Kossi Amenounve a cette année 2019, « confirmé ses talents de financier en étant à l’origine de la conception et de la structuration des obligations de la diaspora (diaspora bonds) émises par la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) et cotées à la BRVM, le 3 décembre dernier ». Une première qui a « ouvert la voie à l’utilisation des instruments de marché (obligations) pour la mobilisation des fonds de la diaspora en vue du financement de la transformation de l’Afrique ».

De plus, indique le communiqué, Dr Félix Edoh Kossi Amenounve a été impliqué « dans l’initiation de l’opération de sortie partielle de ECP du capital de ORAGROUP ». Une opération qui a débouché sur « la plus importante IPO jamais réalisée sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA depuis sa création avec la cotation d’ORAGROUP à la BRVM le 16 avril 2019 ».

« Ces deux opérations innovantes qui constituent deux nouveaux axes de développement de la finance en Afrique (mobilisation des ressources de la diaspora et sortie des fonds de private equity par la bourse) ont été d’ailleurs nominées aux Financial Afrik Awards 2019 », précise la même source.

Ces actions menées par Dr Félix Edoh Kossi Amenounve ont donc favorisé sa nomination parmi un bon nombre de personnalités dans la catégorie ‘’Financier Africain de l’année 2019’’ à savoir : Blaise Ahouantchede, Directeur Général de GIM UEMOA ; Dr Nabil Ghalleb, Président Directeur Général de Zitouna Tamkeen ; Fabrice Kom Tchuente, Président Directeur Général de Finafrique ; Jean-Luc Konan, Président Directeur Général du groupe Cofina et Naoufal Bensalah, Directeur Général Attijari Asset Management.

Qui est Dr Edoh Kossi Amenounve

Dr Edoh Kossi Amenounve est un Togolais titulaire d’un Ph.D en finance à 28 ans réalisé sur la Bourse de New-York sur le thème « Anomalies du marché et conditions économiques : une approche globale à la prédiction des rendements boursiers ».

Par son dynamisme et ses actions, il s’est imposé en tant que financier influent sur le continent.

