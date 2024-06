Django Rally 2024 annoncé pour les 22 et 23 Juin

Le succès de la toute première édition en 2022 aura mis en une longue attente les amoureux de la parade sportive. Django Rally sera à sa deuxième édition les 22 et 23 Juin prochain. L’évènement a été annoncé en conférence de presse ce vendredi 14 Juin 2024.

Django Rally édition Off Road 2024 est annoncé pour démarrer le 22 Juin prochain. Événement sportif, Django Rally consiste en une parade sportive, touristique et culturelle. Pour cette édition 2024, ils seront une centaine de propriétaires de véhicules à faire le show. La particularité du Django Rally 2024 est que contrairement à la première édition animée avec des voitures de sport (à deux places), il s’agira cette fois d’être plus inclusive avec notamment des véhicules 4×4.

Comme martelé par Francis AGBADO, membre du comité d’organisation de la parade, cette année encore, Django Rally va faire la promotion de l’intégration africaine, du tourisme, de la culture, du sport mécanique avec des participants venus de plusieurs pays. C’est sur le trajet Cotonou - Grand Popo que va se dérouler cette deuxième édition, soit 209 km de parcours.

Le départ est prévu pour le 22 Juin à Cotonou à la place de l’Amazone à 08h pour Ouidah. Avant de débarquer à Grand Popo et revenir à la place de l’Amazone, la vague prendra par plusieurs étapes où le tourisme, le sport, la culture, l’intégration sous-régionale et le networking seront mis à l’honneur.

A noter que dans son programme de soutien financier aux programmes de lutte contre les maladies génétiques en Afrique, Django Rally 2024 grâce à ses partenaires, sera destiné à la lutte contre la drépanocytose.

Le rendez-vous est donc pris pour les 22 et 23 Juin.

J.S

14 juin 2024 par