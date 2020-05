Dix personnes condamnées, des millions d’amende à verser au Trésor

La première chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné ce vendredi 08 mai 2020, 10 personnes à des peines allant de 02 à 15 ans de prison ferme. Les personnes condamnées ont été reconnues coupables des faits d’escroquerie par voie de communication électronique, de blanchiment d’argent, de détention, d’usage, et de trafic de stupéfiants.

Selon les informations rapportées par La Nation, les mis en cause doivent payer la somme de 32 millions de francs CFA dans les caisses du Trésor public.

L’audience de la première chambre correctionnelle a été présidée par Guillaume Dossa Laly, président de la Chambre de jugement de la CRIET.

F. A. A.

