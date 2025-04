Distribution gratuite de médicaments aux enfants de 5 à 14 ans

Une campagne de traitement de masse contre la bilharziose et les vers intestinaux sera organisée dans les écoles et communautés du Bénin du 5 au 7 mai 2025.

Les enfants âgés de 5 à 14 ans scolarisés ou non des départements de l’Alibori, de l’Atacora, de l’Atlantique, du Borgou, du Couffo, des Collines, de la Donga, du Mono, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou recevront un traitement contre la bilharziose et les vers intestinaux du 5 au 7 mai 2025.

Les séances de distribution gratuite de médicaments se dérouleront dans les écoles et communautés, selon un communiqué du 25 avril.

La campagne est organisée par le Ministère de la santé à travers le Programme national de Lutte contre les Maladies transmissibles, en collaboration avec le ministère des Enseignements maternel et primaire et celui des Enseignements secondaire, technique et de formation professionnelle.

M. M.

28 avril 2025 par ,