Disparaître d’Internet est-ce possible ?

Plusieurs raisons (abus, harcèlement, intimidation ou souhait) peuvent pousser une personne à réduire voire supprimer intégralement sa présence sur internet. Les chances pour y arriver seul sont quasiment minces puisque la suppression de ces données à caractère personnel ou professionnel nécessite des connaissances techniques et un temps considérable. Voilà pourquoi les personnes qui souhaitent disparaître d’internet doivent contacter un spécialiste comme webcleaner.

Que savent les réseaux sociaux et d’autres sites sur les internautes ?

S’inscrire sur les réseaux sociaux ou sur d’autres sites internet expose les internautes à d’énormes risques. Cette inscription facilite la collecte d’innombrables données à caractère personnel. Les plateformes en profitent pour espionner indirectement les utilisateurs à leur insu.

Les activités en ligne

Les sites internet comme les réseaux sociaux ont tendance à enregistrer toutes les interactions effectuées par les utilisateurs sur leur plateforme. Cela concerne les publications, les likes et les partages. Certaines plateformes vont encore plus loin en mettant en place des algorithmes pour suivre les messages privés des internautes et consulter leurs historiques de navigation.

Les interactions sociales

Les sites internet analysent les interactions sociales de leurs internautes. Certains surveillent activement les types d’individus avec lesquels les utilisateurs interagissent. Ils n’hésitent pas aussi à regrouper un maximum d’informations sur les groupes et communautés auxquels vous appartenez et la manière dont vous participez aux discussions.

Les personnes avec qui les internautes interagissent régulièrement sont surveillées par les réseaux sociaux sans leur consentement. Les messages, mentions et commentaires de ces utilisateurs sont scrutés à la lettre afin de rassembler des informations sur eux.

Les préférences et intérêts

Certaines plateformes se servent des activités de leurs internautes pour déduire les préférences et intérêts de ces derniers. Elles se basent sur plusieurs aspects comme :

· Les pages et profils suivis.

· Les publicités sur lesquelles les internautes cliquent.

· Les types de contenu régulièrement regardés.

· Les termes les plus recherchés …

Les plateformes se servent de tous ces aspects cités plus haut pour comprendre le comportement général des internautes. Elles peuvent utiliser les résultats obtenus pour cerner leur comportement en ligne : temps passé sur les plateformes, engagements et modèle d’utilisation.

Diffusion des informations intimes des utilisateurs

Plusieurs sites internet (réseaux sociaux, blogs et fausse plateforme d’information) partagent des données à caractère personnel de leurs internautes sans leur consentement. Or, ils ignorent que ces informations publiées peuvent porter atteinte à l’intimité des individus concernés. Les conséquences qui découlent de tels actes sont colossales.

Les données individuelles périmées publiées sur une plateforme peuvent être considérées comme récentes. Elles pourraient nuire à la réputation des individus concernés en étant par exemple à l’origine des dommages émotionnels et sociaux.

Les fake news peuvent causer des problèmes majeurs aux internautes. Ils se propagent rapidement et affectent la perception publique et peuvent influencer et déformer la vérité, ce qui nuira de manière considérable à la vie des personnes concernées. D’où l’importance de se protéger de la fuite des données à caractère personnel en utilisant en adoptant quelques gestes tels que :

· Le signalement des contenus appropriés.

· La vérification des sources avant de partager les informations à caractère personnel.

· L’utilisation des paramètres de confidentialité.

· La sensibilisation aux risques liés à la diffusion des informations individuelles sur internet.

· Etc.

Les difficultés réglementaires liées à la suppression des données à caractère personnel

Les lois et réglementations sont complexes en matière de diffusion d’informations à caractère personnel sur le net. Cela est principalement dû au fait que chaque pays possède ses propres directives juridiques relatives à la protection des données et à la vie privée de ses concitoyens. Ce phénomène complique de manière significative la gestion des informations personnelles.

Il existe des sites honnêtes qui respectent les lois en vigueur. Ils prennent les dispositions adéquates pour répondre aux demandes de suppression des données à caractère personnel émises par les internautes. Certaines plateformes sont, cependant, malhonnêtes et ignorent les dispositions légales. Elles peuvent utiliser ces informations privées à des fins malveillantes.

La disparité entre les sites honnêtes et malhonnêtes participe à la création d’un environnement particulier où les utilisateurs non informés s’exposent à d’énormes risques. Certaines plateformes sont légalement tenues de supprimer les données à caractère personnel sur demande dans un pays, mais elles sont libres de ne pas y répondre dans une autre région. Cette situation complique grandement la tâche aux personnes qui souhaitent avoir une maîtrise totale sur leurs informations privées partagées sur internet.

La connaissance et l’application des réglementations en vigueur peuvent varier en fonction de chaque site internet. Cela est dû au fait que les législations relatives aux protections des données à caractère personnel sont complexes et en constante évolution. Cela ne permet pas au site internet de rester constamment à jour et conforme aux dernières directives.

La diffusion des informations sur une entreprise est de notoriété publique. Il existe toutefois certaines obligations légales qui peuvent demander la suppression de ces données sur demande. Cela peut se produire pour des raisons de confidentialité ou de sécurité des employés de cette structure. Par ailleurs, l’obligation de supprimer des données qui peuvent nuire aux salariés peut être non reconnue ou mal appliquée par certaines plateformes. Cela peut déboucher sur une violation involontaire de la vie privée des salariés. Voilà pourquoi les utilisateurs doivent être conscients de leurs droits et savoir comment s’en servir de manière efficace. Ils sont priés de se préparer pour faire face aux différentes réponses données par les sites, après avoir fait une demande de suppression de leurs données personnelles. D’où l’importance de mettre en place une réglementation uniforme à l’échelle internationale pour garantir la protection des informations privées de chaque personne dans le monde numérique.

La presse est-elle soumise à la réglementation RGPD ?

Le RGPD est une législation qui définit les directives permettant de traiter les données à caractère personnel. Il ne s’applique pas de la même manière aux journalistes puisque ces derniers ont besoin d’un certain nombre de données pour mener à bien les enquêtes et publier des informations d’intérêt public.

Dans son article 85, le RGPD offre une liberté d’expression et d’information aux journalistes, mais ne spécifie pas les règles à suivre. Il laisse le choix aux États membres de l’Union européenne de définir les directives que doivent suivre leurs journalistes durant le déroulement des enquêtes.

L’article 80 de la loi Informatique et Libertés définit les dérogations françaises accordées aux journalistes. Cette disposition ne prévoit aucune durée de conservation des données à caractère personnel. Les journalistes peuvent, par conséquent, stocker leurs bases de données aussi longtemps, même après les avoir publiés.

Les journalistes ont la possibilité de traiter toutes les données sensibles et de justice. Ils ne sont pas tenus de respecter le droit à l’information, à l’accès aux données, à la rectification ou à la limitation du traitement. Il en est de même pour le droit à l’oubli grâce à l’article 17, alinéa 3 du RGPD. De plus, les dispositions relatives aux transferts de données à l’international ne s’appliquent pas non plus aux journalistes.

Les journalistes doivent se conformer aux autres dispositions du RGPD en définissant une base légale et des finalités précises. Ils sont tenus de justifier l’intérêt légitime de mener les enquêtes et de publier des informations dans la presse même si ces professionnels se basent sur la mfission d’intérêt public et le consentement pour rédiger leurs articles.

Quelle solution pour disparaître d’internet ?

Disparaître d’internet consiste à se débarrasser de toutes les informations publiées sur le web et qui sont relatives à sa personnalité ainsi qu’à son activité professionnelle. Cela constitue l’un des moyens efficaces pour ne pas faire face à certaines critiques ou subir les faux avis, la publication d’images personnelles ou intimes.

Supprimer toutes les données à caractère personnel d’internet est une tâche difficile à réaliser. Il serait judicieux de confier cela à un spécialiste : webcleaner. Cette plateforme est capable de faire disparaître l’intégralité des informations personnelles, des avis négatifs et de tous les autres contenus qui pourraient nuire à votre réputation. Voici quelques interventions :

Supprimer les photos personnelles ou intimes d’internet

Les experts comme webcleaner proposent des techniques avancées permettant de supprimer en un temps record toutes vos images personnelles ou intimes d’internet. Ils prennent les dispositions adéquates pour se débarrasser de ces contenus indésirables en parcourant tous les moteurs de recherche : Yahoo, Bing et Google. Ces experts peuvent aussi intervenir dans toutes les plateformes internet comme les réseaux sociaux, les blogs, les sites d’annonces, etc.

Supprimer les vidéos diffusées sur internet

Souhaiteriez-vous vous débarrasser des vidéos personnelles publiées sur internet ? Contactez immédiatement un expert comme webcleaner. Ce dernier coordonne une intervention rapide et efficace pour vous débarrasser des contenus publiés sur YouTube et sur toutes les plateformes de vidéos pornographiques (Xhamster, Pornhub, Youporn et Xvidéos) qui peuvent nuire à votre image et votre vie privée. Qu’il s’agisse des visuels diffamatoires ou ceux générés par intelligence artificielle, cet expert répondra à vos attentes.

Supprimer les fiches Google my business

Certaines entreprises sont souvent victimes d’avis négatifs et de campagnes de dénigrement par leurs concurrents sur internet. Elles peuvent contacter un spécialiste comme Webcleaner pour s’en débarrasser et améliorer leur e-réputation. Les experts se chargeront de supprimer toutes les fiches Google my business qui détruisent leur image sur le web. Ils participent ainsi à la restauration de la notoriété de ces entreprises.

Webcleaner, la solution !

Webcleaner est la solution qu’il vous faut si vous voulez disparaître complètement d’internet. Elle efface toutes vos données personnelles, que ce soit des photos, des vidéos intimes ou porno, sur tous les sites internet quel que soit le pays.

