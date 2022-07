Directeurs, Censeurs et Surveillants des collèges nommés

Le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a procédé à la nomination des responsables administratifs et pédagogiques au titre de l’année scolaire 2022-2023.

La passation de charges entre les Directeurs/Directrices ; Censeurs et Surveillant général nommés et ceux en poste doit être effectuée au plus fin juillet 2022, selon l’arrêté portant nomination en date du 6 juillet 2022.

Les nominations intervenant à plus d’un mois avant la prochaine rentrée (2022-2023), c’est le signe que le gouvernement tient au bon déroulement de l’année scolaire.

LISTE DES RESPONSABLES ADMINISTRATIFS ET PEDAGOGIQUES

