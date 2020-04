Direct-Aid fait don de matériels au gouvernement

L’Organisation internationale koweitienne Direct-Aid Bénin accompagne le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ce mardi 21 avril 2020, le ministère de la santé a reçu un lot de matériels de protection d’une délégation de l’organisation conduite par son représentant résident, Radouane Boukhanfra.

Le lot de matériels offert par Direct-Aid Bénin est composé de masques médicaux, de gels désinfectants, de solutions hydro-alcooliques, d’affiches de sensibilisation et de dispositifs de lave-mains.

« Je mesure les sacrifices que consentent tous les acteurs de la riposte à commencer par le Chef de l’Etat, les membres du gouvernement et en particulier le ministre de la santé et son équipe », a déclaré le représentant résident de l’Organisation Radouane Boukhanfra.

Présente au Bénin depuis plusieurs années, l’Organisation internationale koweitienne est connue pour ses actions dans les domaines de la santé, le social, l’éducation, l’hydraulique, les microprojets, les secours humanitaires et autres.

Le Représentant Résident de Direct-Aid Bénin a saisi l’occasion pour exposer la stratégie de l’organisation permettant d’accompagner les directions départementales de la santé sur l’étendue du territoire national. « Je reste convaincu que bientôt par la Grâce de Dieu cette pandémie sera derrière nous et nous allons nous revoir pour poursuivre l’œuvre de développement de ce pays que nous aimons tous », a-t-il affirmé.

Le Secrétaire général du ministère de la santé Dr Ali Imorou Bah Chabi a remercié l’organisation internationale pour son geste de solidarité qui vise à renforcer la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19. Selon lui, le lot de matériels reçu permettra d’assurer la protection du personnel soignant dans cette lutte contre le Covid-19.

F.A.A.

22 avril 2020 par