Deux responsables de l’UNSEB arrêtés

Deux autres arrestations après celle du président de l’Union Nationale des Scolaires et Étudiante du Bénin (UNSEB).

Le premier Vice-Président (VP), Alexandre Hounyo et le Secrétaire Général Alexis Hounyo de l’Union Nationale des Scolaires et Étudiante du Bénin (UNSEB) ont été interpellés, ce mardi 28 décembre 2021. Ces arrestations font suite à la violente bagarre survenue le 14 décembre 2021 à l’Université d’Abomey-Calavi entre les membres de l’UNSEB et ceux de la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (FNEB).

La bagarre avait provoqué une douzaine de blessés. Le président de l’UNSEB, Julien Affovoh, a été interpellé le mardi dernier. L’arrestation du VP et du SG intervient à la suite d’une plainte déposée par les responsables de la FNEB. Les trois responsables sont actuellement devant le Procureur près le tribunal d’Abomey-Calavi.

M. M.

28 décembre 2021 par