Deux frères en prison pour cambriolage à Ouèdo

Séraphin G. et Cèna G., deux frères présumés cambrioleurs dans les arrondissements de Ouèdo et Hevié, commune d’Abomey-Calavi ont été déposés en prison.

Deux frères ont cambriolé une maison sise à Hêvié, commune d’Abomey-Calavi le 17 octobre 2022. L’un des frères, Séraphin G., a été arrêté par les agents de police du commissariat de Hêvié. Séraphin G. a été présenté au procureur de la République qui ordonna son placement sous mandat de dépôt.

Le second frère, Cèna G. a été appréhendé par les agents de police de l’unité de Ouèdo. A la suite de sa présentation au procureur, lundi 24 octobre 2022, Cèna G a été également déposé en prison.

Les frères Séraphin G. et Cèna G. sont poursuivis pour cambriolage. Selon les faits, le mode opératoire des deux frères présumés cambrioleurs consiste à vider les boutiques des arrondissements de Ouèdo et Hevié de leur contenu.

M. M.

25 octobre 2022 par