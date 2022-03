Deux frères condamnés pour viol et meurtre d’une mineure

Une affaire de viol suivi de meurtre d’une mineure a été examinée, ce lundi 07 mars 2022, à la session criminelle du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.

Deux frères, un chauffeur de taxi et un apprenti chauffeur, ont été condamnés à la prison à vie et une amende de dix millions (10.000.000) FCFA, ce lundi 07 mars 2022, pour le viol et le meurtre d’une mineure de 14 ans.

Selon Frissons radio, les faits remontent à 2015 à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi. Les deux frères rencontrent la fillette qui vendait de beignets et lui font croire qu’elle pourra écouler sa marchandise sur un chantier plus loin. Les deux individus conduisent la fillette dans une brousse loin des regards et abusent d’elle. Ils tuent et enlèvent son cœur, son sein et son sexe. Le corps sans vie a été retrouvé un mois plus tard. La police ouvre une enquête à l’issue de laquelle les deux frères présumés meurtriers ont été interpellés et placés en détention. L’un des prévenus a expliqué les circonstances et le lieu du meurtre à l’enquête préliminaire. Mais à la barre, ce lundi, les accusés nient en bloc les faits mis à leur charge.

Après le délibéré, les deux frères ont été condamnés à la prison à vie et une amende de dix millions (10.000.000) FCFA.

C’est le onzième dossier examiné à la session criminelle du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi ouverte depuis le 28 février dernier.

