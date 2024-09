Deux bonnes nouvelles pour les AME du secondaire

Deux mesures prises en faveur des Aspirants au métier d’enseignant (AME) seront mises en application dès la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle à travers deux notes adressées aux directeurs départementaux, a rendu l’information publique.

Conformément aux décisions prises en Conseil des ministres, la mesure portant gratuité des frais de scolarité aux enfants des aspirants au métier d’enseignant entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi à travers une note, a instruit les directeurs départementaux. Selon la note du ministre, les chefs d’établissements sous les ordres des directeurs départementaux sont invités à mettre en application cette mesure qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles mesures d’amélioration des conditions de vie et de travail des aspirants au métier d’enseignant (AME). Ainsi, les enfants de cette catégorie d’enseignants à l’instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l’Etat, ne paieront plus les frais de scolarité.

La seconde mesure qui entre en application dès la rentrée 2024-2025, concerne les AME de sexe féminin. Elles pourront désormais bénéficier d’un congé de maternité. Le ministre à travers sa note, a demandé aux directeurs départementaux sous sa tutelle d’instruire les chefs d’établissement de leur juridiction de compétence pour la mise en application effective de cette disposition.

F. A. A.

6 septembre 2024 par ,